Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як захистити виноградники від сірої гнилі — перевірені методи

Як захистити виноградники від сірої гнилі — перевірені методи

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 05:11
Як захистити виноградники від сірої гнилі - симптоми, профілактика та фунгіциди
Ознака сірої гнилі на винограді. Фото: Decorexpro

Сіра гниль може знищити до 70% урожаю винограду. Агрономи радять, як запобігти хворобі та які фунгіциди застосовувати для захисту лоз і грон.

Новини.LIVE ділиться порадами виноградарям, як уберегти врожай від небезпечної інфекції.

Реклама
Читайте також:

Оптимальні умови для розвитку сірої гнилі винограду

Збудник активно розвивається у вологому та теплому середовищі. Найбільший ризик виникає під час затяжних дощів за температури +20…+30 °С. Інфекція зберігається у рослинних рештках і легко переходить на новий урожай. Особливо небезпечним періодом є цвітіння та формування грон.

Як проявляється сіра гниль на винограді

  • На пагонах з’являється побіління та некротичні плями.
  • Суцвіття буріють і обсипаються.
  • На гронах формується сірий пухнастий наліт, тканини відмирають.
  • Ягоди розтріскуються під час дощів, стаючи вразливими до інфекції.

Як захистити виноградники від хвороби

  1. Видаляйте уражені ягоди, листя та пагони.
  2. Регулярно обрізайте кущі, щоб уникати загущення.
  3. Проводьте фунгіцидні обробки:
  • "Захисник" — 15-20 мл на 8-10 л води;
  • "Страж" — 7-10 г на 5-8 л води;
  • "Цілитель" — 25-30 г на 5-8 л води.

Фунгіциди застосовують у період підвищеної вологості та під час формування грон, обов’язково чергуючи препарати, щоб уникнути стійкості збудника. У поєднанні з системним доглядом, своєчасною обрізкою та профілактичними заходами це допоможе виноградникам уникнути значних втрат і зберегти врожай здоровим.

Ми вже розповідали про те, як правильно обрізати виноград восени.

Також раніше пояснювали те, що не можна садити біля винограду.

Детальніше ми розповідали про те, як підготувати виноград восени, щоб він не вимерз взимку.

хвороба врожай поради сад виноград
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації