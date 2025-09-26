Як захистити виноградники від сірої гнилі - симптоми, профілактика та фунгіциди

Ознака сірої гнилі на винограді. Фото: Decorexpro

Сіра гниль може знищити до 70% урожаю винограду. Агрономи радять, як запобігти хворобі та які фунгіциди застосовувати для захисту лоз і грон.

Новини.LIVE ділиться порадами виноградарям, як уберегти врожай від небезпечної інфекції.

Оптимальні умови для розвитку сірої гнилі винограду

Збудник активно розвивається у вологому та теплому середовищі. Найбільший ризик виникає під час затяжних дощів за температури +20…+30 °С. Інфекція зберігається у рослинних рештках і легко переходить на новий урожай. Особливо небезпечним періодом є цвітіння та формування грон.

Як проявляється сіра гниль на винограді

На пагонах з’являється побіління та некротичні плями.

Суцвіття буріють і обсипаються.

На гронах формується сірий пухнастий наліт, тканини відмирають.

Ягоди розтріскуються під час дощів, стаючи вразливими до інфекції.

Як захистити виноградники від хвороби

Видаляйте уражені ягоди, листя та пагони. Регулярно обрізайте кущі, щоб уникати загущення. Проводьте фунгіцидні обробки:

"Захисник" — 15-20 мл на 8-10 л води;

"Страж" — 7-10 г на 5-8 л води;

"Цілитель" — 25-30 г на 5-8 л води.

Фунгіциди застосовують у період підвищеної вологості та під час формування грон, обов’язково чергуючи препарати, щоб уникнути стійкості збудника. У поєднанні з системним доглядом, своєчасною обрізкою та профілактичними заходами це допоможе виноградникам уникнути значних втрат і зберегти врожай здоровим.

