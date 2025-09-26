Відео
Головна Дім та город Де не варто зберігати газонокосарку — типові помилки власників

Де не варто зберігати газонокосарку — типові помилки власників

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:47
Де не можна зберігати газонокосарку - поради для захисту техніки від ламань
Чоловік косить траву на задньому дворі. Фото: Freepik

Газонокосарка потребує правильних умов зберігання. Не можна тримати техніку просто неба, поруч із хімікатами чи у вологому приміщенні — інакше вона швидко вийде з ладу.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно обрати місце для садової техніки.

Читайте також:

Чому важливе правильне зберігання газонокосарки

Газонокосарка — дорога й чутлива техніка, яка потребує особливих умов. Неправильне зберігання призводить до корозії, поломок і навіть пожежонебезпечних ситуацій. Щоб уникнути зайвих витрат на ремонт, дотримуйся простих правил.

Де не варто тримати газонокосарку

  • Просто неба — сонце й волога руйнують деталі.
  • Поруч із хімікатами — агресивні речовини пошкоджують корпус.
  • На стіні — бензинові моделі можуть протікати паливом.
  • У вологому приміщенні — вогкість провокує іржу.

Ідеальні місця для зберігання газонокосарки

Щоб техніка служила роками, обирай:

  • садовий сарай або гараж;
  • сухий підвал;
  • накриття водонепроникним брезентом на вулиці;
  • передпокій для компактних чи роботизованих моделей.

Як підготувати газонокосарку до зберігання

Перед зберіганням очисти корпус від трави та бруду, витри вологу, перевір рівень мастила. Для бензинових моделей рекомендують злити паливо, щоб уникнути витоків і проблем із запуском навесні. Леза варто підточити або змастити спеціальним маслом — так вони не поржавіють.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
