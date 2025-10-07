Как осенью избавиться от белокрылки на огороде - три проверенных способа профилактики

Белокрылка на капусте. Фото: Backyard Boss

Белокрылка — мелкий, но чрезвычайно назойливый вредитель, который портит помидоры, огурцы, капусту и перец. Если не принять меры осенью, личинки перезимуют в земле и весной быстро уничтожат молодые растения.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить огород и уничтожить белокрылку к новому сезону.

Реклама

Читайте также:

Уберите остатки растений

После сбора урожая обязательно уберите все остатки — именно там зимуют личинки вредителей. Листья, стебли и сорняки лучше вынести за пределы огорода и сжечь, чтобы не дать белокрылке шансов на выживание.

Обработайте почву и поверхности

Далее следует обеззаразить почву и огородные грядки. Для этого подойдет мыльный раствор или смесь отбеливателя с водой (1:1). Если заражение сильное — используйте безопасные инсектициды, например "Agito", который действует до 8 недель и уничтожает как личинок, так и взрослых насекомых.

Посейте озимую рожь

Один из лучших природных методов профилактики — посев озимой ржи. Она подавляет развитие вредителей, очищает землю и улучшает ее структуру. Весной зеленую массу можно перепахать — она станет натуральным удобрением для будущего урожая.

Не закрывайте огород на зиму полностью — дайте морозу "поработать". Промерзшая почва уничтожает большинство личинок белокрылки. Так весной вы получите здоровую землю, а растения — сильный старт без вредителей.

Мы уже писали о том, как приготовить компост осенью.

Ранее объясняли то, почему кротон сбрасывает листья и как спасти растение.

Подробнее рассказывали о том, как хранить тыквенные семечки до весны.