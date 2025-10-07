Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Окропом по лопаті — як зберегти інструменти чистими до весни

Окропом по лопаті — як зберегти інструменти чистими до весни

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 10:12
Як підготувати інструменти до зими - простий спосіб очищення і захисту від іржі
Садові інстурменти. Фото: iStockphoto

Наприкінці сезону варто не лише зібрати врожай, а й подбати про садові інструменти. Є простий трюк, який допоможе знищити всі бактерії перед зберіганням.

Новини.LIVE розповідає, чому варто обливати лопату, граблі та інші інструменти окропом і як це врятує ваш город навесні.

Реклама
Читайте також:

Чому потрібно обробляти інструменти

Після активного сезону на поверхні лопат, сапок і граблів залишаються залишки землі з бактеріями та спорами грибків. Вони здатні зимувати в сараї й навесні потрапити знову в ґрунт, заражаючи здорові рослини.

Як правильно це зробити

Обробка окропом — найпростіший і найефективніший спосіб дезінфекції:

  • закип’ятіть воду й обережно облийте металеві частини інструментів;
  • дочекайтесь повного висихання — волога може викликати іржу;
  • після цього приберіть інвентар у сухе місце до весни.

Порада від дачників

Для кращого ефекту після окропу можна протерти метал оцтом або спиртом. Це не лише прибере залишки нальоту, а й знезаразить поверхню, запобігаючи появі іржі під час зберігання.

Одна проста дія — і навесні ви отримаєте чисті, безпечні інструменти, готові до роботи. Такий трюк допомагає уникнути хвороб ґрунту й зберегти врожай здоровим.

Ми пояснювали те, як правильно обрізати грушу восени.

Також розповідали про те, як правильно розпушити землю після дощу та уникнути пошкодження грядок.

Раніше повідомлялося про те, як захистити город від гризунів.

поради город сад ефективні способи інструменти
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації