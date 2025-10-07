Як підготувати інструменти до зими - простий спосіб очищення і захисту від іржі

Садові інстурменти. Фото: iStockphoto

Наприкінці сезону варто не лише зібрати врожай, а й подбати про садові інструменти. Є простий трюк, який допоможе знищити всі бактерії перед зберіганням.

Новини.LIVE розповідає, чому варто обливати лопату, граблі та інші інструменти окропом і як це врятує ваш город навесні.

Чому потрібно обробляти інструменти

Після активного сезону на поверхні лопат, сапок і граблів залишаються залишки землі з бактеріями та спорами грибків. Вони здатні зимувати в сараї й навесні потрапити знову в ґрунт, заражаючи здорові рослини.

Як правильно це зробити

Обробка окропом — найпростіший і найефективніший спосіб дезінфекції:

закип’ятіть воду й обережно облийте металеві частини інструментів;

дочекайтесь повного висихання — волога може викликати іржу;

після цього приберіть інвентар у сухе місце до весни.

Порада від дачників

Для кращого ефекту після окропу можна протерти метал оцтом або спиртом. Це не лише прибере залишки нальоту, а й знезаразить поверхню, запобігаючи появі іржі під час зберігання.

Одна проста дія — і навесні ви отримаєте чисті, безпечні інструменти, готові до роботи. Такий трюк допомагає уникнути хвороб ґрунту й зберегти врожай здоровим.

