Головна Дім та город Земля після дощу — ефективні способи розпушування грядок

Земля після дощу — ефективні способи розпушування грядок

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 19:35
Розпушування землі після дощу - поради для городників і садівників
Людина порається на городі. Фото: Freepik

Після сильного дощу ґрунт на грядках ущільнюється й стає твердим, наче камінь. Це ускладнює доступ повітря до коріння та гальмує ріст рослин.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно розпушити землю після дощу та уникнути пошкодження грядок.

Читайте також:

Коли розпушувати землю

Не варто працювати відразу після дощу. Краще зачекати, поки верхній шар підсохне, але залишиться вологим. Це допоможе зберегти структуру ґрунту та захистити коріння. У такому стані земля легко піддається обробці, не утворює грудок і не прилипає до інструментів.

Частота розпушування

  • У дощові періоди ґрунт розпушують частіше — до 3-7 разів ще до сходів;
  • Після появи паростків глибину обробки збільшують до 5 см і поєднують із прополюванням.
  • Для дорослих рослин допустиме розпушування до 15 см.

Інструменти для роботи

Використовуйте легкі сапки чи ручні культиватори. Вони зручні для поверхневого обробітку та не шкодять корінню. Для більших ділянок можна застосувати плоскоріз або невеликий мотокультиватор, головне — контролювати глибину, щоб не пошкодити верхній родючий шар.

Як уникнути застою води

На ділянках із низинами варто робити дренажні канавки між грядками. Це прискорює відтік води та спрощує наступне розпушування. Додатково можна підняти грядки на кілька сантиметрів вище рівня ділянки — це покращить дренаж і захистить рослини від загнивання.

Ми вже розповідали про те, як висаджувати кермек розсадою.

Також раніше пояснювали, як оновити ґрунт у теплиці восени.

Детальніше ми розповідали про те, що робити з опалим листям у саду.

земля поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
