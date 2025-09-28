Рыхление земли после дождя - советы для огородников и садоводов

Человек возится на огороде. Фото: Freepik

После сильного дождя почва на грядках уплотняется и становится твердой, как камень. Это затрудняет доступ воздуха к корням и тормозит рост растений.

Новини.LIVE делится советами, как правильно разрыхлить землю после дождя и избежать повреждения грядок.

Когда рыхлить землю

Не стоит работать сразу после дождя. Лучше подождать, пока верхний слой подсохнет, но останется влажным. Это поможет сохранить структуру почвы и защитить корни. В таком состоянии земля легко поддается обработке, не образует комков и не прилипает к инструментам.

Частота рыхления почвы

В дождливые периоды почву рыхлят чаще — до 3-7 раз еще до всходов;

После появления ростков глубину обработки увеличивают до 5 см и сочетают с прополкой.

Для взрослых растений допустимо рыхление до 15 см.

Инструменты для работы

Используйте легкие тяпки или ручные культиваторы. Они удобны для поверхностной обработки и не вредят корням. Для больших участков можно применить плоскорез или небольшой мотокультиватор, главное — контролировать глубину, чтобы не повредить верхний плодородный слой.

Как избежать застоя воды

На участках с низинами стоит делать дренажные канавки между грядками. Это ускоряет отток воды и упрощает последующее рыхление. Дополнительно можно поднять грядки на несколько сантиметров выше уровня участка — это улучшит дренаж и защитит растения от загнивания.

