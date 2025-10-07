Как подготовить инструменты к зиме - простой способ очистки и защиты от ржавчины

Садовые инстурменты. Фото: iStockphoto

В конце сезона стоит не только собрать урожай, но и позаботиться о садовых инструментах. Есть простой трюк, который поможет уничтожить все бактерии перед хранением.

Новини.LIVE рассказывает, почему стоит обливать лопату, грабли и другие инструменты кипятком и как это спасет ваш огород весной.

Почему нужно обрабатывать инструменты

После активного сезона на поверхности лопат, тяпок и граблей остаются остатки земли с бактериями и спорами грибков. Они способны зимовать в сарае и весной попасть снова в почву, заражая здоровые растения.

Как правильно это сделать

Обработка кипятком — самый простой и эффективный способ дезинфекции:

вскипятите воду и осторожно облейте металлические части инструментов;

дождитесь полного высыхания — влага может вызвать ржавчину;

после этого уберите инвентарь в сухое место до весны.

Совет от дачников

Для лучшего эффекта после кипятка можно протереть металл уксусом или спиртом. Это не только уберет остатки налета, но и обеззаразит поверхность, предотвращая появление ржавчины во время хранения.

Одно простое действие — и весной вы получите чистые, безопасные инструменты, готовые к работе. Такой трюк помогает избежать болезней почвы и сохранить урожай здоровым.

