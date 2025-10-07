Как подготовить инструменты к зиме - простой способ очистки и защиты от ржавчины

Кипятком по лопате — как сохранить инструменты чистыми до весны
В конце сезона стоит не только собрать урожай, но и позаботиться о садовых инструментах. Есть простой трюк, который поможет уничтожить все бактерии перед хранением.
Новини.LIVE рассказывает, почему стоит обливать лопату, грабли и другие инструменты кипятком и как это спасет ваш огород весной.
Почему нужно обрабатывать инструменты
После активного сезона на поверхности лопат, тяпок и граблей остаются остатки земли с бактериями и спорами грибков. Они способны зимовать в сарае и весной попасть снова в почву, заражая здоровые растения.
Как правильно это сделать
Обработка кипятком — самый простой и эффективный способ дезинфекции:
- вскипятите воду и осторожно облейте металлические части инструментов;
- дождитесь полного высыхания — влага может вызвать ржавчину;
- после этого уберите инвентарь в сухое место до весны.
Совет от дачников
Для лучшего эффекта после кипятка можно протереть металл уксусом или спиртом. Это не только уберет остатки налета, но и обеззаразит поверхность, предотвращая появление ржавчины во время хранения.
Одно простое действие — и весной вы получите чистые, безопасные инструменты, готовые к работе. Такой трюк помогает избежать болезней почвы и сохранить урожай здоровым.
