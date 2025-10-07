Чим підживити малину восени — ефективне добриво для рекордного врожаю

Підживлення кущів малини восени. Колаж: Новини.LIVE

Осіннє підживлення малини — це важливий "ритуал" кожного садівника, який прагне отримати максимальний врожай з кожного куща. Саме у цей період рослина готується до зимового спокою, вона здатна накопичити поживні речовини, які у новому сезоні перетворяться на потужні пагони та великі, соковиті й смачні ягоди.

Новини.LIVE ділиться секретом простого та доступного осіннього підживлення малини, яке подарує рекордний врожай.

Підготовка малини до зими — перший крок до майбутнього врожаю

Восени малина поступово "засинає", тому їй потрібна допомога, щоб без втрат пережити холод:

Видаліть усі залишки ягід на гілках — їх дозрівання забирає багато енергії й виснажує кущ. Проведіть санітарну обрізку. Усі старі, хворі, слабкі або горизонтальні пагони варто видалити. Усередині куща має бути достатньо простору, щоб циркулювало повітря. Внесіть добриво. Після внесення добрив важливо замульчувати прикореневу зону. Це можна зробити сухим листям, тирсою або соломою. Такий шар не лише захищає коріння від морозів, а й створює ефект м'якого "парника". Мульча утримує вологу, зменшує утворення кірки на поверхні ґрунту та допомагає підтримувати природний баланс мікроорганізмів.

Кущі малини підготовлені до зимівлі. Фото: shutterstock.com

Яке добриво найкраще для осінньої підгодівлі малини

Саме восени малина потребує азоту, який допоможе рослині накопичити силу для майбутнього сезону. Вносити його влітку не можна — він стимулює ріст м'яких, водянистих ягід.

Найкращими добривами вважаються компост або перегній — натуральні, безпечні й водночас дуже ефективні. Їх потрібно розкласти під кожен кущ шаром у кілька сантиметрів, злегка закладаючи в ґрунт. Головне — не використовувати свіжий гній, оскільки він може "спалити" коріння та зіпсувати кислотність землі.

Для посилення ефекту можна додати золу — вона наситить ґрунт калієм і фосфором, зміцнить кореневу систему та підвищить опірність малини до хвороб.

Після внесення добрив обов'язково замульчуйте малину. У такому випадку органіка поступово перегниватиме, виділяючи тепло і поживні речовини, які кущ засвоюватиме навіть у прохолодну пору.

Удобрення кущів малини восени. Фото: shutterstock.com

