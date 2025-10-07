Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чим підживити малину восени — кущі будуть всипані ягодами

Чим підживити малину восени — кущі будуть всипані ягодами

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 19:30
Чим підживити малину восени — ефективне добриво для рекордного врожаю
Підживлення кущів малини восени. Колаж: Новини.LIVE

Осіннє підживлення малини — це важливий "ритуал" кожного садівника, який прагне отримати максимальний врожай з кожного куща. Саме у цей період рослина готується до зимового спокою, вона здатна накопичити поживні речовини, які у новому сезоні перетворяться на потужні пагони та великі, соковиті й смачні ягоди. 

Новини.LIVE ділиться секретом простого та доступного осіннього підживлення малини, яке подарує рекордний врожай.

Реклама
Читайте також:

Підготовка малини до зими — перший крок до майбутнього врожаю

Восени малина поступово "засинає", тому їй потрібна допомога, щоб без втрат пережити холод:

  1. Видаліть усі залишки ягід на гілках — їх дозрівання забирає багато енергії й виснажує кущ.
  2. Проведіть санітарну обрізку. Усі старі, хворі, слабкі або горизонтальні пагони варто видалити. Усередині куща має бути достатньо простору, щоб циркулювало повітря.
  3. Внесіть добриво.
  4. Після внесення добрив важливо замульчувати прикореневу зону. Це можна зробити сухим листям, тирсою або соломою. Такий шар не лише захищає коріння від морозів, а й створює ефект м'якого "парника". Мульча утримує вологу, зменшує утворення кірки на поверхні ґрунту та допомагає підтримувати природний баланс мікроорганізмів.

 

Яке добриво найкраще для осінньої підгодівлі малини
Кущі малини підготовлені до зимівлі. Фото: shutterstock.com

Яке добриво найкраще для осінньої підгодівлі малини

Саме восени малина потребує азоту, який допоможе рослині накопичити силу для майбутнього сезону. Вносити його влітку не можна — він стимулює ріст м'яких, водянистих ягід.

Найкращими добривами вважаються компост або перегній — натуральні, безпечні й водночас дуже ефективні. Їх потрібно розкласти під кожен кущ шаром у кілька сантиметрів, злегка закладаючи в ґрунт. Головне — не використовувати свіжий гній, оскільки він може "спалити" коріння та зіпсувати кислотність землі.

Для посилення ефекту можна додати золу — вона наситить ґрунт калієм і фосфором, зміцнить кореневу систему та підвищить опірність малини до хвороб.

Після внесення добрив обов'язково замульчуйте малину. У такому випадку органіка поступово перегниватиме, виділяючи тепло і поживні речовини, які кущ засвоюватиме навіть у прохолодну пору.

 

Яке просте та доступне добриво використати восени для малини
Удобрення кущів малини восени. Фото: shutterstock.com

Також пропонуємо інші цікаві новини із садівництва

Яке добриво обрати восени для підгодівлі смородини, щоб кущі вдало перезимували.

Чим можна підживити яблуні у листопаді, щоб зміцнити дерева.

Як садити смородину восени, щоб отримати гарний врожай наступного сезону.

Як доглядати за кущами порічки після збору врожаю.

Чим потрібно підживити лохину восени.

ягоди добрива малина підживлення кущі
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації