Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Малина не підмерзне — ефективні способи захисту від холоду

Малина не підмерзне — ефективні способи захисту від холоду

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:40
Як врятувати малину від заморозків - ефективні способи укриття, поради садівників і типові помилки
Людина збирає врожай малини. Фото: Freepik

Перші осінні заморозки вже пошкодили врожай малини в Україні. Садівники перевірили кілька способів захисту кущів і з’ясували, який дійсно працює.

Новини.LIVE розповідає, як правильно захистити малину від холоду, щоб вона не загинула навіть під час різких температурних перепадів.

Реклама
Читайте також:

Перевірені методи захисту

Щоб урятувати малину від холоду, садівники випробували два основні варіанти: укриття агроволокном і димлення ділянки вогнищами. Результат показав, що дим не утримує тепло над кущами, тоді як агроволокно створює ефект теплої ковдри й справді захищає рослини від обмерзання.

Що допомагає найкраще

  • Використовуйте агроволокно або спанбонд — вони зберігають температуру всередині.
  • Для коротких похолодань підійде мульча із соломи чи кори — вона утримує тепло біля коренів.
  • Після морозної ночі обережно струсіть іній із гілок, щоб запобігти обламуванню пагонів.

Корисна порада

Не відкладайте укриття до перших морозів — підготовку краще починати завчасно, коли температура ще тримається вище нуля. Це дає змогу поступово зміцнити пагони й запобігти стресу для рослини. Завдяки цьому малина легше перенесе холод і швидше відновиться навесні.

Осіння підготовка — ключ до збереження врожаю. Використовуйте агроволокно, контролюйте вологість ґрунту та не покладайтеся на старі методи — і малина легко переживе навіть ранні заморозки.

Ми вже писали про те, як зберігати гарбузове насіння до весни, щоб воно не втратило схожість.

Раніше пояснювали те, як захистити квіти та сад від осінніх заморозків.

Детальніше розповідали про те, які найурожайніші сорти кавунів у 2025 році.

морози поради город сад малина
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації