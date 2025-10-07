Як врятувати малину від заморозків - ефективні способи укриття, поради садівників і типові помилки

Людина збирає врожай малини. Фото: Freepik

Перші осінні заморозки вже пошкодили врожай малини в Україні. Садівники перевірили кілька способів захисту кущів і з’ясували, який дійсно працює.

Новини.LIVE розповідає, як правильно захистити малину від холоду, щоб вона не загинула навіть під час різких температурних перепадів.

Реклама

Читайте також:

Перевірені методи захисту

Щоб урятувати малину від холоду, садівники випробували два основні варіанти: укриття агроволокном і димлення ділянки вогнищами. Результат показав, що дим не утримує тепло над кущами, тоді як агроволокно створює ефект теплої ковдри й справді захищає рослини від обмерзання.

Що допомагає найкраще

Використовуйте агроволокно або спанбонд — вони зберігають температуру всередині.

Для коротких похолодань підійде мульча із соломи чи кори — вона утримує тепло біля коренів.

Після морозної ночі обережно струсіть іній із гілок, щоб запобігти обламуванню пагонів.

Корисна порада

Не відкладайте укриття до перших морозів — підготовку краще починати завчасно, коли температура ще тримається вище нуля. Це дає змогу поступово зміцнити пагони й запобігти стресу для рослини. Завдяки цьому малина легше перенесе холод і швидше відновиться навесні.

Осіння підготовка — ключ до збереження врожаю. Використовуйте агроволокно, контролюйте вологість ґрунту та не покладайтеся на старі методи — і малина легко переживе навіть ранні заморозки.

Ми вже писали про те, як зберігати гарбузове насіння до весни, щоб воно не втратило схожість.

Раніше пояснювали те, як захистити квіти та сад від осінніх заморозків.

Детальніше розповідали про те, які найурожайніші сорти кавунів у 2025 році.