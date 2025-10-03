Відео
Головна Дім та город Найурожайніші сорти кавунів у 2025 році — поради садівників

Найурожайніші сорти кавунів у 2025 році — поради садівників

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 03:13
Кращі сорти кавунів 2025 року в Україні - ранні, середні та крупноплідні гібриди
Людина збирає врожай кавунів на городі. Фото: Freepik

У 2025 році погода не сприяла кавунам, проте деякі сорти порадували садівників стабільним урожаєм. Ранньостиглі та крупноплідні гібриди показали найкращі результати.

Новини.LIVE ділиться добіркою сортів кавунів, які дали хороший урожай навіть у прохолодне літо.

Читайте також:

Солодкі ранньостиглі кавуни

Такі сорти важать 2-5 кг, але дають стабільний урожай за прохолодної погоди. Вони мають ніжну м’якоть і тонку шкірку. Популярні варіанти:

  • Ред Стар F1 — солодкі плоди з темною шкіркою, невибагливий у догляді;
  • Чарльстон Грей — кавун зі світлою шкіркою та приємним смаком, підходить новачкам.

Крупноплідні гібриди

Ці кавуни достигають довше, проте виростають до 7-9 кг. Вони мають яскраво-червону чи рожеву м’якоть та насичений смак. У 2025 році добре показали себе:

  • Ау Продюсер — стабільний урожай навіть за нестабільної погоди;
  • Бочка меду — може сягати 14 кг у сприятливих умовах, але й за прохолодного літа плоди важать 8-9 кг.

Поради для врожайності

Щоб отримати результат, варто саджати 2-3 сорти з різними строками дозрівання. Рекомендується мульчування, регулярне підживлення, використання плівки для прогріву ґрунту й профілактична обробка біопрепаратами у дощову погоду.

Ми вже писали про те, де зберігати викопані хризантеми, щоб вони не загинули взимку.

Раніше пояснювали те, найкращі сорти цибулі для посадки під зиму.

Детальніше розповідали про те, як обрати саджанець абрикоса, щоб урожай був щороку.

Автор:
Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
