Кращі сорти кавунів 2025 року в Україні - ранні, середні та крупноплідні гібриди

У 2025 році погода не сприяла кавунам, проте деякі сорти порадували садівників стабільним урожаєм. Ранньостиглі та крупноплідні гібриди показали найкращі результати.

Новини.LIVE ділиться добіркою сортів кавунів, які дали хороший урожай навіть у прохолодне літо.

Солодкі ранньостиглі кавуни

Такі сорти важать 2-5 кг, але дають стабільний урожай за прохолодної погоди. Вони мають ніжну м’якоть і тонку шкірку. Популярні варіанти:

Ред Стар F1 — солодкі плоди з темною шкіркою, невибагливий у догляді;

Чарльстон Грей — кавун зі світлою шкіркою та приємним смаком, підходить новачкам.

Крупноплідні гібриди

Ці кавуни достигають довше, проте виростають до 7-9 кг. Вони мають яскраво-червону чи рожеву м’якоть та насичений смак. У 2025 році добре показали себе:

Ау Продюсер — стабільний урожай навіть за нестабільної погоди;

Бочка меду — може сягати 14 кг у сприятливих умовах, але й за прохолодного літа плоди важать 8-9 кг.

Поради для врожайності

Щоб отримати результат, варто саджати 2-3 сорти з різними строками дозрівання. Рекомендується мульчування, регулярне підживлення, використання плівки для прогріву ґрунту й профілактична обробка біопрепаратами у дощову погоду.

