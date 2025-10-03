Видео
Главная Дом и огород Самые урожайные сорта арбузов в 2025 году — советы садоводов

Самые урожайные сорта арбузов в 2025 году — советы садоводов

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 03:13
Лучшие сорта арбузов 2025 года в Украине - ранние, средние и крупноплодные гибриды
Человек собирает урожай арбузов на огороде. Фото: Freepik

В 2025 году погода не способствовала арбузам, однако некоторые сорта порадовали садоводов стабильным урожаем. Раннеспелые и крупноплодные гибриды показали лучшие результаты.

Новини.LIVE делится подборкой сортов арбузов, которые дали хороший урожай даже в прохладное лето.

Читайте также:

Сладкие раннеспелые арбузы раннего срока созревания

Такие сорта весят 2-5 кг, но дают стабильный урожай при прохладной погоде. Они имеют нежную мякоть и тонкую кожуру. Популярные варианты:

  • Ред Стар F1 — сладкие плоды с темной кожурой, неприхотливый в уходе;
  • Чарльстон Грей — арбуз со светлой кожурой и приятным вкусом, подходит новичкам.

Крупноплодные гибриды

Эти арбузы созревают дольше, однако вырастают до 7-9 кг. Они имеют ярко-красную или розовую мякоть и насыщенный вкус. В 2025 году хорошо показали себя:

  • Ау Продюсер — стабильный урожай даже при нестабильной погоде;
  • Бочка меда — может достигать 14 кг в благоприятных условиях, но и при прохладном лете плоды весят 8-9 кг.

Советы для урожайности

Чтобы получить результат, стоит сажать 2-3 сорта с разными сроками созревания. Рекомендуется мульчирование, регулярные подкормки, использование пленки для прогрева почвы и профилактическая обработка биопрепаратами в дождливую погоду.

Мы уже писали о том, где хранить выкопанные хризантемы, чтобы они не погибли зимой.

Ранее объясняли то, лучшие сорта лука для посадки под зиму.

Подробнее рассказывали о том, как выбрать саженец абрикоса, чтобы урожай был каждый год.

урожай огород сад арбуз сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
