Головна Дім та город Заморозки восени — прості способи захистити сад і квіти

Заморозки восени — прості способи захистити сад і квіти

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 22:33
Як захистити квіти від осінніх заморозків - поради садівникам, укриття та лайфхаки
Кущ полуниці під шапкою снігу. Фото: Shutterstock

Осінні заморозки можуть знищити квіти та пошкодити сад. Є прості способи, які допоможуть уберегти рослини від холоду та зберегти їх декоративність навіть у жовтні. 

Новини.LIVE розповідають, як захистити квіти та сад від осінніх заморозків.

Читайте також:

Укриття для квітів

Найнадійніший метод – накривати рослини агроволокном, мішковиною чи простирадлами. Увечері накривають, а вранці знімають, щоб уникнути конденсату. Для горщикових рослин підійде варіант переносу у дім чи теплицю.

Мульчування ґрунту

Щоб зберегти тепло в кореневій зоні, садівники радять мульчувати землю корою, тирсою чи соломою. Це простий спосіб зменшити ризик підмерзання навіть за нічних заморозків.

Поради від садівників

  • Не висаджуйте квіти у низинах, де застоюється холодне повітря.
  • При різкому похолоданні поливайте ґрунт увечері — волога земля довше тримає тепло.
  • Використовуйте легке укриття для найніжніших рослин.

Підготовка саду до зими

Восени важливо провести аерацію ґрунту, прибрати опале листя й сміття, посадити цибулинні квіти та кущі. Надмірного догляду краще уникати — рослини мають поступово перейти у стан спокою перед зимою.

Ми пояснювали те, що робити з порічками після збору ягід.

Також розповідали про те, чому не можна залишати відкритою кришку унітаза.

Раніше повідомлялося про те, коли садити осінні квіти у жовтні 2025.

врожай поради город сад заморозки
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
