Як захистити квіти від осінніх заморозків - поради садівникам, укриття та лайфхаки

Заморозки восени — прості способи захистити сад і квіти
Осінні заморозки можуть знищити квіти та пошкодити сад. Є прості способи, які допоможуть уберегти рослини від холоду та зберегти їх декоративність навіть у жовтні.
Новини.LIVE розповідають, як захистити квіти та сад від осінніх заморозків.
Укриття для квітів
Найнадійніший метод – накривати рослини агроволокном, мішковиною чи простирадлами. Увечері накривають, а вранці знімають, щоб уникнути конденсату. Для горщикових рослин підійде варіант переносу у дім чи теплицю.
Мульчування ґрунту
Щоб зберегти тепло в кореневій зоні, садівники радять мульчувати землю корою, тирсою чи соломою. Це простий спосіб зменшити ризик підмерзання навіть за нічних заморозків.
Поради від садівників
- Не висаджуйте квіти у низинах, де застоюється холодне повітря.
- При різкому похолоданні поливайте ґрунт увечері — волога земля довше тримає тепло.
- Використовуйте легке укриття для найніжніших рослин.
Підготовка саду до зими
Восени важливо провести аерацію ґрунту, прибрати опале листя й сміття, посадити цибулинні квіти та кущі. Надмірного догляду краще уникати — рослини мають поступово перейти у стан спокою перед зимою.
