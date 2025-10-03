Як доглядати за порічками після збору ягід - полив, обрізка і підготовка до зими

Урожай порички в саду. Фото: Pixabay

Після збору ягід порічки потребують догляду, щоб наступного року знову дати рясний урожай. Важливі полив, обрізка та формування кущів для здоров’я і плодоносності.

Новини.LIVE розповідає, як правильно доглядати за порічками після збору врожаю.

Полив після збору ягід

Одразу після збору врожаю кущі потрібно добре зволожити. На одну рослину витрачають 1-2 відра теплої води. Якщо літо спекотне, поливають раз на два тижні. Наступний обов’язковий полив — восени. Достатня кількість вологи важлива для формування плодових бруньок, що визначають урожай наступного сезону.

Обрізка та формування куща

Щороку прибирають старі та слабкі гілки. На заміну залишають 3-4 сильні пагони, верхівки підрізають, а молоду поросль вирізають повністю. За чотири роки формується кущ із 9-12 гілками різного віку, який дає стабільний урожай.

Підживлення і мульчування

Після збору ягід кущі підживлюють перегноєм, золою або комплексними добривами. Це підсилює закладання плодових бруньок. Ґрунт навколо кущів мульчують торфом чи тирсою для збереження вологи.

Захист від хвороб

Після обрізки та підживлення кущі варто обробити біопрепаратами від грибкових інфекцій. Такий догляд подовжить продуктивність порічок і забезпечить рясний урожай наступного року.

