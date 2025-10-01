Відео
Головна Дім та город Перець чилі на підвіконні — прості поради для рясного врожаю

Перець чилі на підвіконні — прості поради для рясного врожаю

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 01:15
Як виростити перець чилі на підвіконні у горщику - поради з догляду
Перець чилі у кошику на столі. Фото: Pixabay

Перець чилі легко виростити навіть у квартирі. Достатньо підібрати правильний горщик, забезпечити світло й тепло та дотримуватися простих правил догляду.

Новини.LIVE ділиться порадами, як виростити чилі вдома й отримати ароматний та смачний урожай стручків.

Читайте також:

Правильний горщик

Коріння чилі швидко розростається, тому в маленькій ємності рослина не дає врожаю. Обирайте горщик об’ємом 2-3 літри з дренажними отворами. На дно обов’язково насипте шар керамзиту чи дрібного щебеню — це запобіжить застою води й гниттю коренів.

Достатньо світла

Чилі походить із сонячних регіонів, тому без світла кущ слабшає й перестає плодоносити. Найкраще місце — південне або південно-східне підвіконня. Взимку, коли день короткий, бажано використовувати лампи для підсвічування — тоді рослина буде компактною й рясно вкрита квітами.

Стабільне тепло

Оптимальна температура для чилі +22…+26 °C. Він не любить протягів та різких перепадів. Якщо часто відкриваєте вікно, під час провітрювання горщик краще відсунути вглиб кімнати. Це допоможе уникнути стресу й скидання бутонів.

Полив із контролем

Чилі не терпить ані пересихання, ані надлишку води. Поливайте теплою відстояною водою, коли верхній шар ґрунту підсохне на 1-2 см. Надмірна волога призводить до опадання квітів і розвитку гнилі, тому завжди перевіряйте ґрунт пальцем перед поливом.

Підживлення для врожаю

У період росту додавайте азотні добрива, щоб кущ швидко набирав зелену масу. Коли з’являються бутони, варто перейти на калійно-фосфорні суміші — вони відповідають за рясне цвітіння й формування стручків. Регулярне підживлення раз на 2 тижні гарантує багатий урожай.

Додатковий секрет успіху

Щоб кущик був компактним і густим, верхівку молодої рослини варто прищипнути. Це стимулює утворення бічних гілочок, і на кожній з них з’являться стручки. У результаті навіть на підвіконні можна зібрати десятки плодів.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
