Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Перец чили на подоконнике — простые советы для обильного урожая

Перец чили на подоконнике — простые советы для обильного урожая

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 01:15
Как вырастить перец чили на подоконнике в горшке - советы по уходу
Перец чили в корзине на столе. Фото: Pixabay

Перец чили легко вырастить даже в квартире. Достаточно подобрать правильный горшок, обеспечить свет и тепло и соблюдать простые правила ухода.

Новини.LIVE делится советами, как вырастить чили дома и получить ароматный и вкусный урожай стручков.

Реклама
Читайте также:

Правильный горшок

Корни чили быстро разрастаются, поэтому в маленькой емкости растение не дает урожая. Выбирайте горшок объемом 2-3 литра с дренажными отверстиями. На дно обязательно насыпьте слой керамзита или мелкого щебня — это предотвратит застой воды и гниение корней.

Достаточно света

Чили происходит из солнечных регионов, поэтому без света куст ослабевает и перестает плодоносить. Лучшее место — южный или юго-восточный подоконник. Зимой, когда день короткий, желательно использовать лампы для подсветки — тогда растение будет компактным и обильно покрыто цветами.

Стабильное тепло

Оптимальная температура для чили +22...+26 °C. Он не любит сквозняков и резких перепадов. Если часто открываете окно, во время проветривания горшок лучше отодвинуть вглубь комнаты. Это поможет избежать стресса и сбрасывания бутонов.

Полив с контролем

Чили не терпит ни пересыхания, ни избытка воды. Поливайте теплой отстоянной водой, когда верхний слой почвы подсохнет на 1-2 см. Чрезмерная влага приводит к опадению цветов и развитию гнили, поэтому всегда проверяйте почву пальцем перед поливом.

Подкормки для урожая

В период роста добавляйте азотные удобрения, чтобы куст быстро набирал зеленую массу. Когда появляются бутоны, стоит перейти на калийно-фосфорные смеси — они отвечают за обильное цветение и формирование стручков. Регулярная подкормка раз в 2 недели гарантирует богатый урожай.

Дополнительный секрет успеха

Чтобы кустик был компактным и густым, верхушку молодого растения стоит прищипнуть. Это стимулирует образование боковых веточек, и на каждой из них появятся стручки. В результате даже на подоконнике можно собрать десятки плодов.

Мы уже писали о том, что нельзя сажать рядом с луком.

Ранее объясняли то, что можно и нельзя класть в компост.

Подробнее рассказывали о том, когда копать свеклу в октябре 2025.

урожай Чили советы перец перец чили
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации