Как вырастить перец чили на подоконнике в горшке - советы по уходу

Перец чили легко вырастить даже в квартире. Достаточно подобрать правильный горшок, обеспечить свет и тепло и соблюдать простые правила ухода.

Новини.LIVE делится советами, как вырастить чили дома и получить ароматный и вкусный урожай стручков.

Правильный горшок

Корни чили быстро разрастаются, поэтому в маленькой емкости растение не дает урожая. Выбирайте горшок объемом 2-3 литра с дренажными отверстиями. На дно обязательно насыпьте слой керамзита или мелкого щебня — это предотвратит застой воды и гниение корней.

Достаточно света

Чили происходит из солнечных регионов, поэтому без света куст ослабевает и перестает плодоносить. Лучшее место — южный или юго-восточный подоконник. Зимой, когда день короткий, желательно использовать лампы для подсветки — тогда растение будет компактным и обильно покрыто цветами.

Стабильное тепло

Оптимальная температура для чили +22...+26 °C. Он не любит сквозняков и резких перепадов. Если часто открываете окно, во время проветривания горшок лучше отодвинуть вглубь комнаты. Это поможет избежать стресса и сбрасывания бутонов.

Полив с контролем

Чили не терпит ни пересыхания, ни избытка воды. Поливайте теплой отстоянной водой, когда верхний слой почвы подсохнет на 1-2 см. Чрезмерная влага приводит к опадению цветов и развитию гнили, поэтому всегда проверяйте почву пальцем перед поливом.

Подкормки для урожая

В период роста добавляйте азотные удобрения, чтобы куст быстро набирал зеленую массу. Когда появляются бутоны, стоит перейти на калийно-фосфорные смеси — они отвечают за обильное цветение и формирование стручков. Регулярная подкормка раз в 2 недели гарантирует богатый урожай.

Дополнительный секрет успеха

Чтобы кустик был компактным и густым, верхушку молодого растения стоит прищипнуть. Это стимулирует образование боковых веточек, и на каждой из них появятся стручки. В результате даже на подоконнике можно собрать десятки плодов.

