Как ухаживать за смородиной после сбора ягод - полив, обрезка и подготовка к зиме

После сбора ягод смородина нуждается в уходе, чтобы на следующий год снова дать обильный урожай. Важны полив, обрезка и формирование кустов для здоровья и плодоносности.

Полив после сбора ягод

Сразу после сбора урожая кусты нужно хорошо увлажнить. На одно растение тратят 1-2 ведра теплой воды. Если лето жаркое, поливают раз в две недели. Следующий обязательный полив — осенью. Достаточное количество влаги важно для формирования плодовых почек, определяющих урожай следующего сезона.

Обрезка и формирование куста

Ежегодно убирают старые и слабые ветви. На замену оставляют 3-4 сильных побега, верхушки подрезают, а молодую поросль вырезают полностью. За четыре года формируется куст с 9-12 ветвями разного возраста, который дает стабильный урожай.

Подкормка и мульчирование

После сбора ягод кусты подкармливают перегноем, золой или комплексными удобрениями. Это усиливает закладку плодовых почек. Почву вокруг кустов мульчируют торфом или опилками для сохранения влаги.

Защита от болезней

После обрезки и подкормки кусты стоит обработать биопрепаратами от грибковых инфекций. Такой уход продлит производительность смородины и обеспечит обильный урожай в следующем году.

