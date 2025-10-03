Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что делать с смородиной после сбора ягод — полив и обрезка кустов

Что делать с смородиной после сбора ягод — полив и обрезка кустов

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 14:36
Как ухаживать за смородиной после сбора ягод - полив, обрезка и подготовка к зиме
Урожай порички в саду. Фото: Pixabay

После сбора ягод смородина нуждается в уходе, чтобы на следующий год снова дать обильный урожай. Важны полив, обрезка и формирование кустов для здоровья и плодоносности.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно ухаживать за смородиной после сбора урожая.

Реклама
Читайте также:

Полив после сбора ягод

Сразу после сбора урожая кусты нужно хорошо увлажнить. На одно растение тратят 1-2 ведра теплой воды. Если лето жаркое, поливают раз в две недели. Следующий обязательный полив — осенью. Достаточное количество влаги важно для формирования плодовых почек, определяющих урожай следующего сезона.

Обрезка и формирование куста

Ежегодно убирают старые и слабые ветви. На замену оставляют 3-4 сильных побега, верхушки подрезают, а молодую поросль вырезают полностью. За четыре года формируется куст с 9-12 ветвями разного возраста, который дает стабильный урожай.

Подкормка и мульчирование

После сбора ягод кусты подкармливают перегноем, золой или комплексными удобрениями. Это усиливает закладку плодовых почек. Почву вокруг кустов мульчируют торфом или опилками для сохранения влаги.

Защита от болезней

После обрезки и подкормки кусты стоит обработать биопрепаратами от грибковых инфекций. Такой уход продлит производительность смородины и обеспечит обильный урожай в следующем году.

Мы уже рассказывали о том, как очистить почву от проволочника и майского жука.

Ранее объясняли то, когда копать свеклу в октябре 2025.

Интересно будет также узнать о том, что можно и нельзя класть в компост.

урожай советы огород сад кусты порички
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации