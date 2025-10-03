Видео
Заморозки осенью — простые способы защитить сад и цветы

Заморозки осенью — простые способы защитить сад и цветы

Дата публикации 3 октября 2025 22:33
Как защитить цветы от осенних заморозков - советы садоводам, укрытие и лайфхаки
Куст клубники под шапкой снега. Фото: Shutterstock

Осенние заморозки могут уничтожить цветы и повредить сад. Есть простые способы, которые помогут уберечь растения от холода и сохранить их декоративность даже в октябре.

Новини.LIVE рассказывают, как защитить цветы и сад от осенних заморозков.

Укрытие для цветов

Самый надежный метод — накрывать растения агроволокном, мешковиной или простынями. Вечером накрывают, а утром снимают, чтобы избежать конденсата. Для горшечных растений подойдет вариант переноса в дом или теплицу.

Мульчирование почвы

Чтобы сохранить тепло в корневой зоне, садоводы советуют мульчировать землю корой, опилками или соломой. Это простой способ уменьшить риск подмерзания даже при ночных заморозках.

Советы от садоводов

  • Не высаживайте цветы в низинах, где застаивается холодный воздух.
  • При резком похолодании поливайте почву вечером — влажная земля дольше держит тепло.
  • Используйте легкое укрытие для самых нежных растений.

Подготовка сада к зиме

Осенью важно провести аэрацию почвы, убрать опавшие листья и мусор, посадить луковичные цветы и кустарники. Чрезмерного ухода лучше избегать — растения должны постепенно перейти в состояние покоя перед зимой.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
