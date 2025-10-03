Как защитить цветы от осенних заморозков - советы садоводам, укрытие и лайфхаки

Заморозки осенью — простые способы защитить сад и цветы
Осенние заморозки могут уничтожить цветы и повредить сад. Есть простые способы, которые помогут уберечь растения от холода и сохранить их декоративность даже в октябре.
Новини.LIVE рассказывают, как защитить цветы и сад от осенних заморозков.
Укрытие для цветов
Самый надежный метод — накрывать растения агроволокном, мешковиной или простынями. Вечером накрывают, а утром снимают, чтобы избежать конденсата. Для горшечных растений подойдет вариант переноса в дом или теплицу.
Мульчирование почвы
Чтобы сохранить тепло в корневой зоне, садоводы советуют мульчировать землю корой, опилками или соломой. Это простой способ уменьшить риск подмерзания даже при ночных заморозках.
Советы от садоводов
- Не высаживайте цветы в низинах, где застаивается холодный воздух.
- При резком похолодании поливайте почву вечером — влажная земля дольше держит тепло.
- Используйте легкое укрытие для самых нежных растений.
Подготовка сада к зиме
Осенью важно провести аэрацию почвы, убрать опавшие листья и мусор, посадить луковичные цветы и кустарники. Чрезмерного ухода лучше избегать — растения должны постепенно перейти в состояние покоя перед зимой.
