Почему нужно закрывать крышку унитаза - микробы, запахи, гигиена и безопасность

Открытая крышка унитаза может стать источником микробов и неприятных запахов. Закрывать ее нужно всегда, чтобы сохранить гигиену, безопасность вещей и чистоту в ванной комнате.

Почему надо закрывать крышку

При смывании воды с открытой крышкой образуется так называемый "микробный шлейф". Капли с бактериями и вирусами оседают на полотенцах, зубных щетках, косметике и средствах гигиены. Это повышает риск заражения даже при регулярном мытье рук.

Защита от запахов и насекомых

Закрытая крышка помогает избежать распространения неприятных запахов в ванной комнате, особенно если помещение маленькое. Кроме того, она становится барьером для насекомых или мелких грызунов, которые иногда попадают через канализационные трубы.

Безопасность вещей

Крышка унитаза защищает от случайного падения украшений, косметики или гигиенических средств в чашу. Это не только неприятно, но и может привести к засорению канализации.

Как повысить гигиену

Регулярно дезинфицируйте поверхности вокруг унитаза и проветривайте ванную комнату. Используйте специальные чистящие средства, чтобы уменьшить количество бактерий и поддерживать чистоту.

