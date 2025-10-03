Видео
Почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза — главные риски

Почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза — главные риски

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 11:10
Почему нужно закрывать крышку унитаза - микробы, запахи, гигиена и безопасность
Ванная комната. Фото: Pixabay

Открытая крышка унитаза может стать источником микробов и неприятных запахов. Закрывать ее нужно всегда, чтобы сохранить гигиену, безопасность вещей и чистоту в ванной комнате.

Новини.LIVE объясняет, почему эта простая привычка поможет избежать опасных последствий.

Читайте также:

Почему надо закрывать крышку

При смывании воды с открытой крышкой образуется так называемый "микробный шлейф". Капли с бактериями и вирусами оседают на полотенцах, зубных щетках, косметике и средствах гигиены. Это повышает риск заражения даже при регулярном мытье рук.

Защита от запахов и насекомых

Закрытая крышка помогает избежать распространения неприятных запахов в ванной комнате, особенно если помещение маленькое. Кроме того, она становится барьером для насекомых или мелких грызунов, которые иногда попадают через канализационные трубы.

Безопасность вещей

Крышка унитаза защищает от случайного падения украшений, косметики или гигиенических средств в чашу. Это не только неприятно, но и может привести к засорению канализации.

Как повысить гигиену

Регулярно дезинфицируйте поверхности вокруг унитаза и проветривайте ванную комнату. Используйте специальные чистящие средства, чтобы уменьшить количество бактерий и поддерживать чистоту.

туалеты гигиена советы дом ванная комната
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
