Пять вредных привычек в уборке - какие ошибки отнимают ваше время и силы

Ошибки во время уборки — пять привычек, которые крадут ваше время
Ежедневно мы тратим часы на уборку, но некоторые действия не дают результата. Есть пять привычек, которые вредят чистоте и отбирают время. Отказавшись от них, можно убирать быстрее и эффективнее.
Новини.LIVE делится советами, какие ошибки во время уборки стоит прекратить, чтобы сэкономить время и силы.
Использование слишком много моющих средств
Многие думают, что чем больше химии — тем чище. На самом деле избыток средств не усиливает эффект, а только тратит деньги и вредит воздуху в квартире.
Игнорирование глубокой уборки
Убирать только поверхности недостаточно. Раз в несколько недель стоит очищать труднодоступные места: за мебелью, под диваном, внутри техники.
Нерегулярная очистка ковров
Ковры накапливают пыль, шерсть и клещей, даже если выглядят чистыми. Их нужно регулярно пылесосить, особенно если в доме есть животные или аллергики.
Смешивание чистящих средств
Никогда не смешивайте отбеливатель, уксус и другие агрессивные химикаты. Это может вызвать токсичные испарения, опасные для здоровья.
Использование грязных инструментов
Губки, швабры и щетки нужно часто мыть и дезинфицировать. Иначе они только распространяют микробы и делают уборку менее эффективной.
Мы уже рассказывали о том, как легко очистить сковороду от нагара.
Ранее объясняли то, как убрать следы от горшков на подоконнике.
Интересно будет также узнать о том, как отмыть стеклянные банки.
Читайте Новини.LIVE!