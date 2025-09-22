Видео
Главная Дом и огород Ошибки во время уборки — пять привычек, которые крадут ваше время

Ошибки во время уборки — пять привычек, которые крадут ваше время

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 10:10
Пять вредных привычек в уборке - какие ошибки отнимают ваше время и силы
Хозяйка убирает дома. Фото: Freepik

Ежедневно мы тратим часы на уборку, но некоторые действия не дают результата. Есть пять привычек, которые вредят чистоте и отбирают время. Отказавшись от них, можно убирать быстрее и эффективнее.

Новини.LIVE делится советами, какие ошибки во время уборки стоит прекратить, чтобы сэкономить время и силы.

Читайте также:

Использование слишком много моющих средств

Многие думают, что чем больше химии — тем чище. На самом деле избыток средств не усиливает эффект, а только тратит деньги и вредит воздуху в квартире.

Игнорирование глубокой уборки

Убирать только поверхности недостаточно. Раз в несколько недель стоит очищать труднодоступные места: за мебелью, под диваном, внутри техники.

Нерегулярная очистка ковров

Ковры накапливают пыль, шерсть и клещей, даже если выглядят чистыми. Их нужно регулярно пылесосить, особенно если в доме есть животные или аллергики.

Смешивание чистящих средств

Никогда не смешивайте отбеливатель, уксус и другие агрессивные химикаты. Это может вызвать токсичные испарения, опасные для здоровья.

Использование грязных инструментов

Губки, швабры и щетки нужно часто мыть и дезинфицировать. Иначе они только распространяют микробы и делают уборку менее эффективной.

Мы уже рассказывали о том, как легко очистить сковороду от нагара.

Ранее объясняли то, как убрать следы от горшков на подоконнике.

Интересно будет также узнать о том, как отмыть стеклянные банки.

привычки уборка советы дом эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
