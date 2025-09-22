Пʼять шкідливих звичок у прибиранні - які помилки забирають ваш час і сили

Господиня прибирає вдома. Фото: Freepik

Щодня ми витрачаємо години на прибирання, але деякі дії не дають результату. Є пʼять звичок, які шкодять чистоті й відбирають час. Відмовившись від них, можна прибирати швидше й ефективніше.

Новини.LIVE ділиться порадами, які помилки під час прибирання варто припинити, щоб заощадити час і сили.

Використання забагато мийних засобів

Багато хто думає, що чим більше хімії — тим чистіше. Насправді надмір засобів не підсилює ефект, а лише витрачає гроші та шкодить повітрю у квартирі.

Ігнорування глибокого прибирання

Прибирати тільки поверхні недостатньо. Раз на кілька тижнів варто очищати важкодоступні місця: за меблями, під диваном, усередині техніки.

Нерегулярне очищення килимів

Килими накопичують пил, шерсть і кліщів, навіть якщо виглядають чистими. Їх потрібно регулярно пилососити, особливо якщо в домі є тварини чи алергіки.

Змішування засобів для чищення

Ніколи не поєднуйте відбілювач, оцет та інші агресивні хімікати. Це може спричинити токсичні випари, небезпечні для здоров’я.

Використання брудних інструментів

Губки, швабри та щітки потрібно часто мити й дезінфікувати. Інакше вони лише поширюють мікроби й роблять прибирання менш ефективним.

