Головна Дім та город Чому не можна залишати відкритою кришку унітаза — головні ризики

Чому не можна залишати відкритою кришку унітаза — головні ризики

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:10
Чому потрібно закривати кришку унітаза - мікроби, запахи, гігієна та безпека
Ванна кімната. Фото: Pixabay

Відкрита кришка унітаза може стати джерелом мікробів і неприємних запахів. Закривати її потрібно завжди, щоб зберегти гігієну, безпеку речей та чистоту у ванній кімнаті.

Новини.LIVE пояснює, чому ця проста звичка допоможе уникнути небезпечних наслідків.

Чому треба закривати кришку

При змиванні води з відкритою кришкою утворюється так званий "мікробний шлейф". Краплі з бактеріями та вірусами осідають на рушниках, зубних щітках, косметиці й засобах гігієни. Це підвищує ризик зараження навіть при регулярному митті рук.

Захист від запахів і комах

Закрита кришка допомагає уникнути поширення неприємних запахів у ванній кімнаті, особливо якщо приміщення маленьке. Крім того, вона стає бар’єром для комах чи дрібних гризунів, які іноді потрапляють через каналізаційні труби.

Безпека речей

Кришка унітаза захищає від випадкового падіння прикрас, косметики чи гігієнічних засобів у чашу. Це не лише неприємно, а й може призвести до засмічення каналізації.

Як підвищити гігієну

Регулярно дезінфікуйте поверхні навколо унітаза та провітрюйте ванну кімнату. Використовуйте спеціальні засоби для чищення, щоб зменшити кількість бактерій і підтримувати чистоту.

