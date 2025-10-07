Как спасти малину от заморозков - эффективные способы укрытия, советы садоводов и типичные ошибки

Малина не подмерзнет — эффективные способы защиты от холода
Первые осенние заморозки уже повредили урожай малины в Украине. Садоводы проверили несколько способов защиты кустов и выяснили, какой действительно работает.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно защитить малину от холода, чтобы она не погибла даже во время резких температурных перепадов.
Проверенные методы защиты
Чтобы спасти малину от холода, садоводы опробовали два основных варианта: укрытие агроволокном и дымление участка кострами. Результат показал, что дым не удерживает тепло над кустами, тогда как агроволокно создает эффект теплого одеяла и действительно защищает растения от обмерзания.
Что помогает лучше всего
- Используйте агроволокно или спанбонд — они сохраняют температуру внутри.
- Для коротких похолоданий подойдет мульча из соломы или коры — она удерживает тепло у корней.
- После морозной ночи осторожно стряхните иней с веток, чтобы предотвратить обламывание побегов.
Полезный совет
Не откладывайте укрытие до первых морозов — подготовку лучше начинать заблаговременно, когда температура еще держится выше нуля. Это позволяет постепенно укрепить побеги и предотвратить стресс для растения. Благодаря этому малина легче перенесет холода и быстрее восстановится весной.
Осенняя подготовка — ключ к сохранению урожая. Используйте агроволокно, контролируйте влажность почвы и не полагайтесь на старые методы — и малина легко переживет даже ранние заморозки.
