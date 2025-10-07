Видео
Главная Дом и огород Малина не подмерзнет — эффективные способы защиты от холода

Малина не подмерзнет — эффективные способы защиты от холода

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 14:40
Как спасти малину от заморозков - эффективные способы укрытия, советы садоводов и типичные ошибки
Человек собирает урожай малины. Фото: Freepik

Первые осенние заморозки уже повредили урожай малины в Украине. Садоводы проверили несколько способов защиты кустов и выяснили, какой действительно работает.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно защитить малину от холода, чтобы она не погибла даже во время резких температурных перепадов.

Читайте также:

Проверенные методы защиты

Чтобы спасти малину от холода, садоводы опробовали два основных варианта: укрытие агроволокном и дымление участка кострами. Результат показал, что дым не удерживает тепло над кустами, тогда как агроволокно создает эффект теплого одеяла и действительно защищает растения от обмерзания.

Что помогает лучше всего

  • Используйте агроволокно или спанбонд — они сохраняют температуру внутри.
  • Для коротких похолоданий подойдет мульча из соломы или коры — она удерживает тепло у корней.
  • После морозной ночи осторожно стряхните иней с веток, чтобы предотвратить обламывание побегов.

Полезный совет

Не откладывайте укрытие до первых морозов — подготовку лучше начинать заблаговременно, когда температура еще держится выше нуля. Это позволяет постепенно укрепить побеги и предотвратить стресс для растения. Благодаря этому малина легче перенесет холода и быстрее восстановится весной.

Осенняя подготовка — ключ к сохранению урожая. Используйте агроволокно, контролируйте влажность почвы и не полагайтесь на старые методы — и малина легко переживет даже ранние заморозки.

морозы советы огород сад малина
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
