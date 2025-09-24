Дидимела на малине - симптомы, причины и эффективные методы лечения

Болезнь, которая уничтожает малину — как распознать дидимелу
Дидимела, или пурпурная пятнистость, — опасное грибковое заболевание малины, которое способно уничтожить до 80% урожая за один сезон. Важно вовремя распознать признаки болезни и начать лечение, чтобы спасти кусты.
Как распознать дидимелу
- На молодых побегах возле почек появляются фиолетовые пятна.
- Со временем они темнеют, становятся коричневыми и распространяются по стеблю.
- Кусты ослабевают, урожай падает до 20% от привычного.
Почему болезнь опасна
Споры грибка хорошо сохраняются зимой не только в стеблях, но и в почве. Если не удалить зараженные ветви, весной они станут источником новой инфекции и будут заражать другие кусты. Кроме того, дидимела распространяется очень быстро — за несколько недель может поразить целую плантацию, оставив хозяина практически без урожая.
Как бороться с дидимелой
- Санитарные меры: вырезать пораженные побеги ниже уровня земли и сжигать их, убрать мульчу.
- Обработка почвы: осенью или ранней весной применить раствор карбамида.
- Фунгициды: бордоская смесь, препараты на основе меди, "Топаз", "Хорус", "Райок", "Скор".
- Биопрепараты: летом использовать "Аллеррин" или "Гамаир", которые безопасны для ягод.
Дидимела опасна тем, что быстро распространяется и может уничтожить почти весь урожай. Только комплексный подход — своевременная обрезка, дезинфекция почвы и лечение препаратами — обеспечит эффективную защиту малины от дидимеллы и сохранит урожай.
