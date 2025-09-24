Дидимела на малине - симптомы, причины и эффективные методы лечения

Женщина собирает малину в саду. Фото: Freepik

Дидимела, или пурпурная пятнистость, — опасное грибковое заболевание малины, которое способно уничтожить до 80% урожая за один сезон. Важно вовремя распознать признаки болезни и начать лечение, чтобы спасти кусты.

Новини.LIVE рассказывает, как проявляется дидимела и какие меры помогут спасти кусты.

Как распознать дидимелу

На молодых побегах возле почек появляются фиолетовые пятна.

Со временем они темнеют, становятся коричневыми и распространяются по стеблю.

Кусты ослабевают, урожай падает до 20% от привычного.

Почему болезнь опасна

Споры грибка хорошо сохраняются зимой не только в стеблях, но и в почве. Если не удалить зараженные ветви, весной они станут источником новой инфекции и будут заражать другие кусты. Кроме того, дидимела распространяется очень быстро — за несколько недель может поразить целую плантацию, оставив хозяина практически без урожая.

Как бороться с дидимелой

Санитарные меры: вырезать пораженные побеги ниже уровня земли и сжигать их, убрать мульчу.

вырезать пораженные побеги ниже уровня земли и сжигать их, убрать мульчу. Обработка почвы: осенью или ранней весной применить раствор карбамида.

осенью или ранней весной применить раствор карбамида. Фунгициды: бордоская смесь, препараты на основе меди, "Топаз", "Хорус", "Райок", "Скор".

бордоская смесь, препараты на основе меди, "Топаз", "Хорус", "Райок", "Скор". Биопрепараты: летом использовать "Аллеррин" или "Гамаир", которые безопасны для ягод.

Дидимела опасна тем, что быстро распространяется и может уничтожить почти весь урожай. Только комплексный подход — своевременная обрезка, дезинфекция почвы и лечение препаратами — обеспечит эффективную защиту малины от дидимеллы и сохранит урожай.

