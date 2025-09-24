Дидимела на малині - симптоми, причини та ефективні методи лікування

Жінка збирає малину в саду. Фото: Freepik

Дидимела, або пурпурова плямистість, — небезпечне грибкове захворювання малини, яке здатне знищити до 80% врожаю за один сезон. Важливо вчасно розпізнати ознаки хвороби та почати лікування, щоб урятувати кущі.

Як розпізнати дидимелу

На молодих пагонах біля бруньок з’являються фіолетові плями.

Згодом вони темнішають, стають коричневими й поширюються по стеблу.

Кущі слабшають, урожай падає до 20% від звичного.

Чому хвороба небезпечна

Спори грибка добре зберігаються взимку не лише у стеблах, а й у ґрунті. Якщо не видалити заражені гілки, навесні вони стануть джерелом нової інфекції й заражатимуть інші кущі. Крім того, дидимела поширюється дуже швидко — за кілька тижнів може уразити цілу плантацію, залишивши господаря практично без врожаю.

Як боротися з дидимелою

Санітарні заходи: вирізати уражені пагони нижче рівня землі та спалювати їх, прибрати мульчу.

вирізати уражені пагони нижче рівня землі та спалювати їх, прибрати мульчу. Обробка ґрунту: восени чи ранньою весною застосувати розчин карбаміду.

восени чи ранньою весною застосувати розчин карбаміду. Фунгіциди: бордоська суміш, препарати на основі міді, "Топаз", "Хорус", "Райок", "Скор".

бордоська суміш, препарати на основі міді, "Топаз", "Хорус", "Райок", "Скор". Біопрепарати: влітку використовувати "Алеррін" чи "Гамаїр", які безпечні для ягід.

Дидимела небезпечна тим, що швидко поширюється й може знищити майже весь урожай. Тільки комплексний підхід — своєчасна обрізка, дезінфекція ґрунту та лікування препаратами — забезпечить ефективний захист малини від дидимели та збереже врожай.

