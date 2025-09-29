Відео
Головна Дім та город Осіннє підживлення смородини — як зберегти силу кущів взимку

Осіннє підживлення смородини — як зберегти силу кущів взимку

Дата публікації: 29 вересня 2025 19:30
Чим підживити смородину восени — добриво для здоров'я та сили кущів
Підживлення смородини восени для здоров'я кущів. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — вирішальний час для кожного садівника, адже саме зараз закладається основа майбутнього врожаю. Якщо правильно підживити смородину восени, кущі не лише легко переживуть зиму, а й віддячать вам рясними та солодкими ягодами наступного літа. Багато хто робить помилку, відкладаючи підживлення на весну, однак головні сили рослина накопичує саме перед холодами. Саме зараз смородині потрібні речовини, які зміцнять коріння та підготують його до морозів.

Новини.LIVE розповідає, яке добриво обрати восени для підгодівлі смородини, як правильно його внести та яких помилок уникнути. Ці прості поради стануть у пригоді як досвідченим садівникам, так і початківцям.

Читайте також:

Як підготувати ґрунт перед внесенням добрив

Перед тим як підживлювати смородину, необхідно правильно підготувати пристовбурне коло. Насамперед, видаліть бур'яни, опале листя та інші рослинні рештки, особливо якщо вони мають ознаки хвороб. Після цього злегка розпушіть землю на глибину 5-7 см. Така підготовка забезпечує кращий доступ кисню до коріння та допомагає поживним речовинам проникати глибше.

 

Що слід враховувати при підживленні кущів смородини
Підготовка кущів смородини до морозів. Фото: finegardening.com

Що слід враховувати при підживленні кущів смородини

Добрива восени найкраще вносити перед вологозарядним поливом. Це гарантує, що поживні речовини дійдуть до коріння.

Підживлення варто завершити до настання заморозків, щоб добрива встигли засвоїтися — мінімум за 2-3 тижні до стійких холодів. Найкраще вносити добрива у похмурий день або ввечері. Так поживні речовини краще засвоюються, а коріння не отримує "хімічного опіку".

При виборі добрива дуже важливо враховувати вік рослини. Молодим кущам (1-3 роки) потрібно вдвічі менше добрив, ніж дорослій смородині (від 4 років).

 

Чим підживлювати смородину восени
Полив та підживлення смородини восени. Фото: Pinterest

Чим підживлювати смородину восени

Найперше, що потребують кущі у цей період — мінеральні добрива, а саме фосфор і калій. Ці речовини зміцнюють кореневу систему, підвищують стійкість до морозів і формують основу для майбутнього врожаю.

Можна використати одне з цих фосфорних добрив (на 1 кв. м):

  • 30-35 г суперфосфату;
  • 15-20 г подвійного суперфосфату;
  • 40-45 г фосфорного борошна.

Також оберіть калійне добриво, найкраще підійде одне з цих (на 1 кв. м):

  • 25-30 г хлористого калію;
  • 30-35 г калійної солі;
  • 15-20 г сульфату калію (найкращий варіант, адже смородина не любить хлору).

Мінеральні добрива варто закладати у борозни по колу куща (на відстані 20-30 см від основи). Глибина — 10-15 см. Після внесення гранули засипають землею і обов'язково рясно поливають.

 

Чим підживлювати смородину восени — мінеральні добрива
Мінеральні добрива для смородини. Фото: istockphoto.com

Замість окремих речовин можна використати комплексні суміші. Наприклад, достатньо внести 15-20 г монофосфату калію на 1 кв. м. Також підійдуть готові фосфорно-калійні добрива для осіннього внесення. Важливо дотримуватися інструкції виробника, адже склад таких сумішей може відрізнятися.

Ще один класичний і безпечний спосіб підживлення — органіка. Найкраще використовувати перепрілий гній або компост. Перший етап — після збору врожаю внесіть під кожен дорослий кущ близько 5 кг перегною (1 відро), закладаючи його на глибину до 8 см. Другий етап — у кінці вересня або на початку жовтня замульчуйте землю навколо куща компостом або перегноєм. Це захистить ґрунт і поступово збагатить його поживними речовинами.

Також натуральним джерелом мікроелементів буде деревна зола, яка містить калій, фосфор, кальцій та інші корисні елементи, при цьому не містить хлору, шкідливого для смородини. Ще вона допомагає знизити кислотність ґрунту. Для підживлення достатньо розсипати під кущ 0,5-1 л банку золи і злегка закласти її в землю.

Також пропонуємо інші цікаві новини із садівництва

Як садити смородину восени, щоб гарно плодоносила наступного сезону.

Чим краще підживити яблуню в саду, щоб повернути дереву силу для зимівлі.

Що восени варто додати в лунку під час посадки полуниці, щоб мати гарний врожай. 

Чим потрібно підживити лохину восени.

Які поширені помилки восени зіпсують смак винограду. 

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
