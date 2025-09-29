Чем подкормить смородину осенью — удобрение для здоровья и силы кустов

Подкормка смородины осенью для здоровья кустов. Коллаж: Новини.LIVE

Осень — решающее время для каждого садовода, ведь именно сейчас закладывается основа будущего урожая. Если правильно подкормить смородину осенью, кусты не только легко переживут зиму, но и отблагодарят вас обильными и сладкими ягодами следующим летом. Многие делают ошибку, откладывая подкормку на весну, однако главные силы растение накапливает именно перед холодами. Именно сейчас смородине нужны вещества, которые укрепят корни и подготовят его к морозам.

Новини.LIVE рассказывает, какое удобрение выбрать осенью для подкормки смородины, как правильно его внести и каких ошибок избежать. Эти простые советы пригодятся как опытным садоводам, так и начинающим.

Как подготовить почву перед внесением удобрений

Перед тем как подкармливать смородину, необходимо правильно подготовить приствольный круг. Первым делом удалите сорняки, опавшие листья и другие растительные остатки, особенно если они имеют признаки болезней. После этого слегка разрыхлите землю на глубину 5-7 см. Такая подготовка обеспечивает лучший доступ кислорода к корням и помогает питательным веществам проникать глубже.

Подготовка кустов смородины к морозам. Фото: finegardening.com

Что следует учитывать при подкормке кустов смородины

Удобрения осенью лучше всего вносить перед влагозарядным поливом. Это гарантирует, что питательные вещества дойдут до корней.

Подкормку стоит завершить до наступления заморозков, чтобы удобрения успели усвоиться — минимум за 2-3 недели до устойчивых холодов. Лучше всего вносить удобрения в пасмурный день или вечером. Так питательные вещества лучше усваиваются, а корни не получают "химического ожога".

При выборе удобрения очень важно учитывать возраст растения. Молодым кустам (1-3 года) нужно вдвое меньше удобрений, чем взрослой смородине (от 4 лет).

Полив и подкормка смородины осенью, фото: Pinterest

Чем подкармливать смородину осенью

Первое, в чем нуждаются кусты в этот период — минеральные удобрения, а именно фосфор и калий. Эти вещества укрепляют корневую систему, повышают устойчивость к морозам и формируют основу для будущего урожая.

Можно использовать одно из этих фосфорных удобрений (на 1 кв. м):

30-35 г суперфосфата;

15-20 г двойного суперфосфата;

40-45 г фосфорной муки.

Также выберите калийное удобрение, лучше всего подойдет одно из этих (на 1 кв. м):

25-30 г хлористого калия;

30-35 г калийной соли;

15-20 г сульфата калия (лучший вариант, ведь смородина не любит хлора).

Минеральные удобрения следует закладывать в борозды по кругу куста (на расстоянии 20-30 см от основания). Глубина — 10-15 см. После внесения гранулы засыпают землей и обязательно обильно поливают.

Минеральные удобрения для смородины. Фото: istockphoto.com

Вместо отдельных веществ можно использовать комплексные смеси. Например, достаточно внести 15-20 г монофосфата калия на 1 кв. м. Также подойдут готовые фосфорно-калийные удобрения для осеннего внесения. Важно придерживаться инструкции производителя, ведь состав таких смесей может отличаться.

Еще один классический и безопасный способ подкормки — органика. Лучше всего использовать перепревший навоз или компост. Первый этап — после сбора урожая внесите под каждый взрослый куст около 5 кг перегноя (1 ведро), заделывая его на глубину до 8 см. Второй этап -— в конце сентября или в начале октября замульчируйте землю вокруг куста компостом или перегноем. Это защитит почву и постепенно обогатит ее питательными веществами.

Также натуральным источником микроэлементов будет древесная зола, которая содержит калий, фосфор, кальций и другие полезные элементы, при этом не содержит хлора, вредного для смородины. Еще она помогает снизить кислотность почвы. Для подкормки достаточно рассыпать под куст 0,5-1 л банки золы и слегка заделать ее в землю.

