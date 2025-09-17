Чем опрыскать смородину осенью - советы для садоводов, чтобы получить щедрый урожай 2026 года

Черная смородина на кусте после дождя. Фото: Pinterest

Осенью смородиновые кусты нуждаются в защите от болезней и вредителей. Правильная обработка поможет сохранить растения и обеспечить обильный урожай в следующем году.

Новини.LIVE подготовили советы, которые помогут садоводам сохранить кусты здоровыми и повысить урожайность.

Почему обработка смородины осенью так важна

Смородина часто страдает от грибковых заболеваний и вредителей. Если не позаботиться о профилактике осенью, весной кусты могут ослабнуть, а урожай будет скудным. Осенняя обработка:

снижает риск болезней;

защищает от зимних вредителей;

помогает кустам легче перенести морозы.

Опрыскивание смородины садовым распылителем. Фото: Freepik

Чем опрыскать смородину осенью

Самый распространенный вариант — бордосская смесь. Она эффективно уничтожает возбудителей болезней и создает защитный барьер.

для молодых кустов используют 1% раствор;

для взрослых — 3% раствор.

Обрабатывать нужно не только ветви, но и землю под кустами. Это позволяет уничтожить личинки насекомых, которые остаются зимовать в почве.

Как подготовить смородину перед обработкой

Перед тем как опрыскивать, следует удалить сухие, поврежденные или больные ветви. Это один из ключевых этапов ухода за смородиной осенью, ведь правильная обрезка облегчает доступ препарата и уменьшает риск распространения инфекций.

Подготовка смородины к обработке. Фото: Pinterest

Альтернативы бордосской смеси

Если не хотите применять химию, можно воспользоваться более мягкими средствами:

раствор медного купороса;

слабый раствор марганцовки;

сода (для профилактики грибковых поражений).

Когда проводить обработку смородины

Лучшее время — конец осени, когда листья уже опали. Важно, чтобы погода была сухой: опрыскивать во время дождя категорически нельзя, иначе средство не подействует, а кусты могут пострадать.

Щедрый урожай смородины после правильного ухода. Фото: Pinterest

Осенняя обработка смородины — простая и обязательная процедура. Если правильно опрыскать кусты, уже в 2026 году садоводы смогут рассчитывать на богатый урожай смородины.

