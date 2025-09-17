Чим обприскати смородину восени - поради для садівників, щоб отримати щедрий врожай 2026 року

Чорна смородина на кущі після дощу. Фото: Pinterest

Восени смородинові кущі потребують захисту від хвороб і шкідників. Правильна обробка допоможе зберегти рослини та забезпечити рясний урожай наступного року.

Новини.LIVE підготували поради, які допоможуть садівникам зберегти кущі здоровими та підвищити врожайність.

Чому обробка смородини восени така важлива

Смородина часто потерпає від грибкових захворювань і шкідників. Якщо не подбати про профілактику восени, навесні кущі можуть ослабнути, а врожай буде мізерним. Осіння обробка:

знижує ризик хвороб;

захищає від зимових шкідників;

допомагає кущам легше перенести морози.

Обприскування смородини садовим розпилювачем. Фото: Freepik

Чим обприскати смородину восени

Найпоширеніший варіант — бордоська суміш. Вона ефективно знищує збудників хвороб і створює захисний бар’єр.

для молодих кущів використовують 1% розчин;

для дорослих — 3% розчин.

Обробляти потрібно не лише гілки, а й землю під кущами. Це дозволяє знищити личинки комах, які залишаються зимувати у ґрунті.

Як підготувати смородину перед обробкою

Перед тим як обприскувати, варто видалити сухі, пошкоджені або хворі гілки. Це один із ключових етапів догляду за смородиною восени, адже правильна обрізка полегшує доступ препарату та зменшує ризик поширення інфекцій.

Підготовка смородини до обробки. Фото: Pinterest

Альтернативи бордоській суміші

Якщо не хочете застосовувати хімію, можна скористатися більш м’якими засобами:

розчин мідного купоросу;

слабкий розчин марганцівки;

сода (для профілактики грибкових уражень).

Коли проводити обробку смородини

Найкращий час — кінець осені, коли листя вже опало. Важливо, щоб погода була сухою: обприскувати під час дощу категорично не можна, інакше засіб не подіє, а кущі можуть постраждати.

Щедрий урожай смородини після правильного догляду. Фото: Pinterest

Осіння обробка смородини — проста та обов’язкова процедура. Якщо правильно обприскати кущі, вже у 2026 році садівники зможуть розраховувати на багатий урожай смородини.

