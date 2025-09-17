Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Обробка смородини восени — секрет великого врожаю 2026 року

Обробка смородини восени — секрет великого врожаю 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 21:36
Чим обприскати смородину восени - поради для садівників, щоб отримати щедрий врожай 2026 року
Чорна смородина на кущі після дощу. Фото: Pinterest

Восени смородинові кущі потребують захисту від хвороб і шкідників. Правильна обробка допоможе зберегти рослини та забезпечити рясний урожай наступного року.

Новини.LIVE підготували поради, які допоможуть садівникам зберегти кущі здоровими та підвищити врожайність.

Реклама
Читайте також:

Чому обробка смородини восени така важлива

Смородина часто потерпає від грибкових захворювань і шкідників. Якщо не подбати про профілактику восени, навесні кущі можуть ослабнути, а врожай буде мізерним. Осіння обробка:

  • знижує ризик хвороб;
  • захищає від зимових шкідників;
  • допомагає кущам легше перенести морози.
Обприскування смородини садовим розпилювачем.
Обприскування смородини садовим розпилювачем. Фото: Freepik

Чим обприскати смородину восени

Найпоширеніший варіант — бордоська суміш. Вона ефективно знищує збудників хвороб і створює захисний бар’єр.

  • для молодих кущів використовують 1% розчин;
  • для дорослих — 3% розчин.

Обробляти потрібно не лише гілки, а й землю під кущами. Це дозволяє знищити личинки комах, які залишаються зимувати у ґрунті.

Як підготувати смородину перед обробкою

Перед тим як обприскувати, варто видалити сухі, пошкоджені або хворі гілки. Це один із ключових етапів догляду за смородиною восени, адже правильна обрізка полегшує доступ препарату та зменшує ризик поширення інфекцій.

Підготовка смородини до обробки.
Підготовка смородини до обробки. Фото: Pinterest

Альтернативи бордоській суміші

Якщо не хочете застосовувати хімію, можна скористатися більш м’якими засобами:

  • розчин мідного купоросу;
  • слабкий розчин марганцівки;
  • сода (для профілактики грибкових уражень).

Коли проводити обробку смородини

Найкращий час — кінець осені, коли листя вже опало. Важливо, щоб погода була сухою: обприскувати під час дощу категорично не можна, інакше засіб не подіє, а кущі можуть постраждати.

Щедрий урожай смородини після правильного догляду.
Щедрий урожай смородини після правильного догляду. Фото: Pinterest

Осіння обробка смородини — проста та обов’язкова процедура. Якщо правильно обприскати кущі, вже у 2026 році садівники зможуть розраховувати на багатий урожай смородини.

Ми вже писали про те, як виростити гіпсофілу.

Раніше повідомлялося про те, як заготовити насіння помідорів вдома.

Також ми пояснювали те, як пересадити півонії у вересні.

Детальніше ми розповідали про те, як правильно удобрити город і не зіпсувати ґрунт восени.

Цікаво буде також дізнатися про те, що зробити у вересні, щоб виноград не вимерз взимку.

врожай поради город сад смородина кущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації