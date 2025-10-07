Видео
Україна
Видео

Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Чем подкормить малину осенью — кусты будут усыпаны ягодами

Чем подкормить малину осенью — кусты будут усыпаны ягодами

Дата публикации 7 октября 2025 19:30
Чем подкормить малину осенью — эффективное удобрение для рекордного урожая
Подкормка кустов малины осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осенняя подкормка малины — это важный "ритуал" каждого садовода, который стремится получить максимальный урожай с каждого куста. Именно в этот период растение готовится к зимнему покою, оно способно накопить питательные вещества, которые в новом сезоне превратятся в мощные побеги и большие, сочные и вкусные ягоды.

Новини.LIVE делится секретом простой и доступной осенней подкормки малины, которая подарит рекордный урожай.

Подготовка малины к зиме — первый шаг к будущему урожаю

Осенью малина постепенно "засыпает", поэтому ей нужна помощь, чтобы без потерь пережить холод:

  1. Удалите все остатки ягод на ветвях — их созревание отнимает много энергии и истощает куст.
  2. Проведите санитарную обрезку. Все старые, больные, слабые или горизонтальные побеги следует удалить. Внутри куста должно быть достаточно пространства, чтобы циркулировал воздух.
  3. Внесите удобрение.
  4. После внесения удобрений важно замульчировать прикорневую зону. Это можно сделать сухими листьями, опилками или соломой. Такой слой не только защищает корни от морозов, но и создает эффект мягкого "парника". Мульча удерживает влагу, уменьшает образование корки на поверхности почвы и помогает поддерживать естественный баланс микроорганизмов.

 

Какое удобрение лучше всего для осенней подкормки малины
Кусты малины подготовлены к зимовке. Фото: shutterstock.com

Какое удобрение лучше всего для осенней подкормки малины

Именно осенью малина нуждается в азоте, который поможет растению накопить силу для будущего сезона. Вносить его летом нельзя — он стимулирует рост мягких, водянистых ягод.

Лучшими удобрениями считаются компост или перегной — натуральные, безопасные и в то же время очень эффективные. Их нужно разложить под каждый куст слоем в несколько сантиметров, слегка заделывая в почву. Главное — не использовать свежий навоз, поскольку он может "сжечь" корни и испортить кислотность земли.

Для усиления эффекта можно добавить золу — она насытит почву калием и фосфором, укрепит корневую систему и повысит сопротивляемость малины к болезням.

После внесения удобрений обязательно замульчируйте малину. В таком случае органика постепенно будет перегнивать, выделяя тепло и питательные вещества, которые куст будет усваивать даже в прохладное время.

 

Какое простое и доступное удобрение использовать осенью для малины
Удобрение кустов малины осенью. Фото: shutterstock.com

Также предлагаем другие интересные новости по садоводству

Какое удобрение выбрать осенью для подкормки смородины, чтобы кусты удачно перезимовали.

Чем можно подкормить яблони в ноябре, чтобы укрепить деревья.

Как сажать смородину осенью, чтобы получить хороший урожай в следующем сезоне.

Как ухаживать за кустами смородины после сбора урожая.

Чем нужно подкормить голубику осенью.

