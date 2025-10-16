Коли та як відкривати вікна взимку, щоб уникнути конденсату й цвілі

Конденсат на вікні. Фото: The Mirror

Взимку провітрювати квартиру потрібно обов’язково — навіть під час сильних морозів. Інакше на вікнах з’явиться конденсат, а з часом і цвіль на стінах. Через нестачу свіжого повітря підвищується вологість, що шкодить і житлу, і здоров’ю.

Новини.LIVE розповідає, коли саме відкривати вікна та як правильно це робити, щоб зберегти тепло і сухість у домі.

Як запобігти появі вологи

У холодну пору через різницю температур у приміщенні часто утворюється конденсат. Надлишкова волога осідає на склі, а згодом переходить у стіни, створюючи ідеальні умови для появи цвілі. Щоб цього уникнути, фахівці радять провітрювати кімнати двічі на день — вранці та ввечері.

Скільки часу тримати вікна відкритими

Оптимальна тривалість — від 5 до 15 хвилин. За цей час свіже повітря оновить атмосферу у квартирі, але стіни не встигнуть охолонути. Особливо важливо відкривати вікна після приготування їжі та після душу або ванни, коли вологість підвищується.

Поради експертів

Вмикайте витяжку або відкривайте вікно під час готування.

Закривайте каструлі кришками — це зменшить утворення пари.

Після купання спочатку наливайте холодну воду, а потім гарячу — пари стане менше на 90%.

Не тримайте вікна відкритими надто довго: короткі провітрювання ефективніші за постійно прочинене вікно.

Регулярне коротке провітрювання — найкраща профілактика конденсату й цвілі взимку. Достатньо кілька хвилин на день, щоб у квартирі залишалося свіже повітря, а стіни й вікна були сухими. Це просте правило допоможе зберегти комфорт і здоровий мікроклімат у домі навіть у найлютіші морози.

