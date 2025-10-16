Відео
Щоб не з'явився конденсат — коли відкривати вікна взимку

Щоб не з’явився конденсат — коли відкривати вікна взимку

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 19:49
Оновлено: 19:52
Коли та як відкривати вікна взимку, щоб уникнути конденсату й цвілі
Конденсат на вікні. Фото: The Mirror

Взимку провітрювати квартиру потрібно обов’язково — навіть під час сильних морозів. Інакше на вікнах з’явиться конденсат, а з часом і цвіль на стінах. Через нестачу свіжого повітря підвищується вологість, що шкодить і житлу, і здоров’ю.

Новини.LIVE розповідає, коли саме відкривати вікна та як правильно це робити, щоб зберегти тепло і сухість у домі.

Як запобігти появі вологи

У холодну пору через різницю температур у приміщенні часто утворюється конденсат. Надлишкова волога осідає на склі, а згодом переходить у стіни, створюючи ідеальні умови для появи цвілі. Щоб цього уникнути, фахівці радять провітрювати кімнати двічі на день — вранці та ввечері.

Скільки часу тримати вікна відкритими

Оптимальна тривалість — від 5 до 15 хвилин. За цей час свіже повітря оновить атмосферу у квартирі, але стіни не встигнуть охолонути. Особливо важливо відкривати вікна після приготування їжі та після душу або ванни, коли вологість підвищується.

Поради експертів

  • Вмикайте витяжку або відкривайте вікно під час готування.
  • Закривайте каструлі кришками — це зменшить утворення пари.
  • Після купання спочатку наливайте холодну воду, а потім гарячу — пари стане менше на 90%.
  • Не тримайте вікна відкритими надто довго: короткі провітрювання ефективніші за постійно прочинене вікно.

Регулярне коротке провітрювання — найкраща профілактика конденсату й цвілі взимку. Достатньо кілька хвилин на день, щоб у квартирі залишалося свіже повітря, а стіни й вікна були сухими. Це просте правило допоможе зберегти комфорт і здоровий мікроклімат у домі навіть у найлютіші морози.

зима поради будинок вікна конденсат на вікнах
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
