Як захистити яблуні на зиму - способи підготовки до зими, заморозків і вітру

Щоб дерева не постраждали від морозів, садівникам потрібно подбати про захист яблунь ще восени. Правильна підготовка допоможе зберегти коріння, бруньки та майбутній урожай.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, як уберегти яблуні від зимових холодів.

Як підготувати яблуні до зими

Восени дерева входять у період спокою, тому саме час зміцнити їх перед морозами. Почніть із прибирання опалого листя й обрізання сухих або пошкоджених гілок, щоб зменшити ризик шкідників і грибкових хвороб. Потім розпушіть землю навколо стовбура та замульчуйте її сумішшю соломи, тирси чи кори, присипавши шаром гравію. Такий захист збереже тепло й не дасть промерзнути корінню навіть під час сильних морозів.

Безпечні методи захисту від морозів

Мульчування — головний природний бар’єр від холоду, який утримує вологу в ґрунті.

Полив перед морозами допомагає накопичити тепло та запобігає пересиханню землі.

Димлення — старий спосіб захисту саду, але важливо не підпалювати листя під самим деревом, щоб не пошкодити кору.

Де садити яблуні, щоб не змерзли

Фахівці радять висаджувати дерева біля водойм або поруч зі стінами з сонячного боку — це допоможе зменшити перепади температур і захистить від холодного вітру. Найкраще обирати сорти, що цвітуть пізно — вони рідше потрапляють під весняні заморозки й дають стабільний урожай навіть після суворої зими.

