Как защитить яблони на зиму - способы подготовки к зиме, заморозкам и ветру

Урожай яблок в саду. Фото: Pinterest

Чтобы деревья не пострадали от морозов, садоводам нужно позаботиться о защите яблонь еще осенью. Правильная подготовка поможет сохранить корни, почки и будущий урожай.

Новини.LIVE делится простыми советами, как уберечь яблони от зимних холодов.

Реклама

Читайте также:

Как подготовить яблони к зиме

Осенью деревья входят в период покоя, поэтому самое время укрепить их перед морозами. Начните с уборки опавших листьев и обрезки сухих или поврежденных веток, чтобы уменьшить риск вредителей и грибковых болезней. Затем разрыхлите землю вокруг ствола и замульчируйте ее смесью соломы, опилок или коры, присыпав слоем гравия. Такая защита сохранит тепло и не даст промерзнуть корням даже во время сильных морозов.

Безопасные методы защиты от морозов

Мульчирование — главный природный барьер от холода, который удерживает влагу в почве.

Полив перед морозами помогает накопить тепло и предотвращает пересыхание земли.

Дымление — старый способ защиты сада, но важно не поджигать листья под самым деревом, чтобы не повредить кору.

Где сажать яблони, чтобы не замерзли

Специалисты советуют высаживать деревья возле водоемов или рядом со стенами с солнечной стороны — это поможет уменьшить перепады температур и защитит от холодного ветра. Лучше всего выбирать сорта, которые цветут поздно — они реже попадают под весенние заморозки и дают стабильный урожай даже после суровой зимы.

Мы уже писали о том, как удалить мох и лишайники с деревьев без вреда для сада.

Ранее сообщалось о том, как вырастить оливковое дерево дома или в саду.

Также мы объясняли то, как выбрать саженец абрикоса, чтобы урожай был каждый год.