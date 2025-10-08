Видео
Главная Дом и огород Что сделать осенью, чтобы яблони не замерзли зимой

Что сделать осенью, чтобы яблони не замерзли зимой

Дата публикации 8 октября 2025 22:45
Как защитить яблони на зиму - способы подготовки к зиме, заморозкам и ветру
Урожай яблок в саду. Фото: Pinterest

Чтобы деревья не пострадали от морозов, садоводам нужно позаботиться о защите яблонь еще осенью. Правильная подготовка поможет сохранить корни, почки и будущий урожай.

Новини.LIVE делится простыми советами, как уберечь яблони от зимних холодов.

Как подготовить яблони к зиме

Осенью деревья входят в период покоя, поэтому самое время укрепить их перед морозами. Начните с уборки опавших листьев и обрезки сухих или поврежденных веток, чтобы уменьшить риск вредителей и грибковых болезней. Затем разрыхлите землю вокруг ствола и замульчируйте ее смесью соломы, опилок или коры, присыпав слоем гравия. Такая защита сохранит тепло и не даст промерзнуть корням даже во время сильных морозов.

Безопасные методы защиты от морозов

  • Мульчирование — главный природный барьер от холода, который удерживает влагу в почве.
  • Полив перед морозами помогает накопить тепло и предотвращает пересыхание земли.
  • Дымление — старый способ защиты сада, но важно не поджигать листья под самым деревом, чтобы не повредить кору.

Где сажать яблони, чтобы не замерзли

Специалисты советуют высаживать деревья возле водоемов или рядом со стенами с солнечной стороны — это поможет уменьшить перепады температур и защитит от холодного ветра. Лучше всего выбирать сорта, которые цветут поздно — они реже попадают под весенние заморозки и дают стабильный урожай даже после суровой зимы.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
