Як захистити сад від заморозків восени - поради для великого врожаю в 2026 році

Садівник поливає дерева. Фото: Freepik

Щоб сад рясно квітнув і давав урожай наступного року, восени потрібно виконати кілька важливих робіт. Вони допоможуть деревам зміцніти перед зимою й прокинутися навесні повними сил.

Новини.LIVE розповідає, які п’ять справ у саду варто зробити вже у жовтні.

Реклама

Читайте також:

Зберіть урожай і підготуйте сховище

Перед настанням холодів потрібно зібрати всі плоди з дерев і кущів. Підвали чи льохи для зберігання фруктів обробіть дезінфікуючими засобами, наприклад мідним купоросом. Це запобіжить появі цвілі й шкідників.

Обробіть дерева від хвороб і комах

Поки на гілках ще є листя, проведіть обприскування спеціальними сумішами. Робіть це у суху безвітряну погоду, щоб засіб подіяв і не змився дощем.

Проведіть санітарну обрізку

Восени потрібно прибрати лише хворі, обламані або сухі гілки. Формування крони краще залишити на весну. Така обрізка покращує вентиляцію й знижує ризик інфекцій.

Побіліть стовбури дерев

Осіння побілка захищає кору від морозів і личинок шкідників. Робити її варто до стійких холодів, коли температура ще вище нуля.

Удобріть ґрунт під деревами

Використовуйте фосфорно-калійні суміші з мінімумом азоту. Таке підживлення допоможе зміцнити кореневу систему, щоб сад легко пережив зиму й рясно зацвів навесні.

Ми вже писали про те, як виростити чилі вдома й отримати ароматний та смачний урожай.

Раніше пояснювали те, як змусити грошове дерево зацвісти.

Детальніше розповідали про те, як правильно доглядати за порічками після збору врожаю.