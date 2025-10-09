Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як підготувати сад до зими — пʼять простих, але важливих кроків

Як підготувати сад до зими — пʼять простих, але важливих кроків

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 05:07
Як захистити сад від заморозків восени - поради для великого врожаю в 2026 році
Садівник поливає дерева. Фото: Freepik

Щоб сад рясно квітнув і давав урожай наступного року, восени потрібно виконати кілька важливих робіт. Вони допоможуть деревам зміцніти перед зимою й прокинутися навесні повними сил.

Новини.LIVE розповідає, які п’ять справ у саду варто зробити вже у жовтні.

Реклама
Читайте також:

Зберіть урожай і підготуйте сховище

Перед настанням холодів потрібно зібрати всі плоди з дерев і кущів. Підвали чи льохи для зберігання фруктів обробіть дезінфікуючими засобами, наприклад мідним купоросом. Це запобіжить появі цвілі й шкідників.

Обробіть дерева від хвороб і комах

Поки на гілках ще є листя, проведіть обприскування спеціальними сумішами. Робіть це у суху безвітряну погоду, щоб засіб подіяв і не змився дощем.

Проведіть санітарну обрізку

Восени потрібно прибрати лише хворі, обламані або сухі гілки. Формування крони краще залишити на весну. Така обрізка покращує вентиляцію й знижує ризик інфекцій.

Побіліть стовбури дерев

Осіння побілка захищає кору від морозів і личинок шкідників. Робити її варто до стійких холодів, коли температура ще вище нуля.

Удобріть ґрунт під деревами

Використовуйте фосфорно-калійні суміші з мінімумом азоту. Таке підживлення допоможе зміцнити кореневу систему, щоб сад легко пережив зиму й рясно зацвів навесні.

Ми вже писали про те, як виростити чилі вдома й отримати ароматний та смачний урожай.

Раніше пояснювали те, як змусити грошове дерево зацвісти.

Детальніше розповідали про те, як правильно доглядати за порічками після збору врожаю.

врожай поради сад підживлення обрізання побілка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації