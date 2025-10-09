Как защитить сад от заморозков осенью – советы для большого урожая в 2026 году

Садовник поливает деревья. Фото: Freepik

Чтобы сад обильно цвел и давал урожай в следующем году, осенью нужно выполнить несколько важных работ. Они помогут деревьям окрепнуть перед зимой и проснуться весной полными сил.

Новини.LIVE рассказывает, какие пять дел в саду стоит сделать уже в октябре.

Соберите урожай и подготовьте хранилище

Перед наступлением холодов нужно собрать все плоды с деревьев и кустов. Подвалы или погреба для хранения фруктов обработайте дезинфицирующими средствами, например медным купоросом. Это предотвратит появление плесени и вредителей.

Обработайте деревья от болезней и насекомых

Пока на ветках еще есть листья, проведите опрыскивание специальными смесями. Делайте это в сухую безветренную погоду, чтобы средство подействовало и не смылось дождем.

Проведите санитарную обрезку

Осенью нужно убрать только больные, обломанные или сухие ветви. Формирование кроны лучше оставить на весну. Такая обрезка улучшает вентиляцию и снижает риск инфекций.

Побелите стволы деревьев

Осенняя побелка защищает кору от морозов и личинок вредителей. Делать ее стоит до устойчивых холодов, когда температура еще выше нуля.

Удобрите почву под деревьями

Используйте фосфорно-калийные смеси с минимумом азота. Такая подкормка поможет укрепить корневую систему, чтобы сад легко пережил зиму и обильно зацвел весной.

