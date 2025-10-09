Как защитить сад от заморозков осенью – советы для большого урожая в 2026 году

Как подготовить сад к зиме — пять простых, но важных шагов
Чтобы сад обильно цвел и давал урожай в следующем году, осенью нужно выполнить несколько важных работ. Они помогут деревьям окрепнуть перед зимой и проснуться весной полными сил.
Новини.LIVE рассказывает, какие пять дел в саду стоит сделать уже в октябре.
Соберите урожай и подготовьте хранилище
Перед наступлением холодов нужно собрать все плоды с деревьев и кустов. Подвалы или погреба для хранения фруктов обработайте дезинфицирующими средствами, например медным купоросом. Это предотвратит появление плесени и вредителей.
Обработайте деревья от болезней и насекомых
Пока на ветках еще есть листья, проведите опрыскивание специальными смесями. Делайте это в сухую безветренную погоду, чтобы средство подействовало и не смылось дождем.
Проведите санитарную обрезку
Осенью нужно убрать только больные, обломанные или сухие ветви. Формирование кроны лучше оставить на весну. Такая обрезка улучшает вентиляцию и снижает риск инфекций.
Побелите стволы деревьев
Осенняя побелка защищает кору от морозов и личинок вредителей. Делать ее стоит до устойчивых холодов, когда температура еще выше нуля.
Удобрите почву под деревьями
Используйте фосфорно-калийные смеси с минимумом азота. Такая подкормка поможет укрепить корневую систему, чтобы сад легко пережил зиму и обильно зацвел весной.
Мы уже писали о том, как вырастить чили дома и получить ароматный и вкусный урожай.
Ранее объясняли то, как заставить денежное дерево зацвести.
Подробнее рассказывали о том, как правильно ухаживать за смородиной после сбора урожая.
Читайте Новини.LIVE!