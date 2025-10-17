Как очистить духовку без химии – эффективный метод удаления жира паром

Паровая очистка духовки — без химии и вреда для рук
Когда духовка покрыта жиром и нагаром, не обязательно использовать агрессивную бытовую химию. Есть безопасный и эффективный метод, который требует только воды и несколько минут вашего времени.
Новини.LIVE рассказывает, как очистить духовку обычным паром, не повредив поверхность.
Как работает метод очистки паром
Гидролизная очистка — это простой способ удаления жира без моющих средств.
- В термостойкую емкость налейте пол-литра воды.
- Поставьте ее в духовку и нагрейте до 90°C.
- Через 20-30 минут горячий пар размягчит жир и нагар.
После этого достаточно протереть стенки влажной тряпкой — загрязнения сойдут легко, без вреда для покрытия.
В духовках с функцией гидролиза
Некоторые модели имеют встроенные программы:
- Aqua Clean — автоматическая очистка при 50°C примерно за 30 минут.
- Cleaning — разогрев до 90°C, после чего жир смывается тряпкой.
Такие программы потребляют минимум электроэнергии и являются безопасными — корпус остается прохладным.
Преимущества метода
- Без химии — подходит даже для чувствительных к запахам людей.
- Экономия энергии — духовка работает на низкой температуре.
- Безопасность — без риска ожогов или повреждения поверхности.
- Скорость — полная очистка занимает всего 15-30 минут.
