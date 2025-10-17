Видео
Паровая очистка духовки — без химии и вреда для рук

Дата публикации 17 октября 2025 20:12
обновлено: 19:52
Как очистить духовку без химии – эффективный метод удаления жира паром
Газовая плита на кухне. Фото: Pixabay

Когда духовка покрыта жиром и нагаром, не обязательно использовать агрессивную бытовую химию. Есть безопасный и эффективный метод, который требует только воды и несколько минут вашего времени.

Новини.LIVE рассказывает, как очистить духовку обычным паром, не повредив поверхность.

Как работает метод очистки паром

Гидролизная очистка — это простой способ удаления жира без моющих средств.

  1. В термостойкую емкость налейте пол-литра воды.
  2. Поставьте ее в духовку и нагрейте до 90°C.
  3. Через 20-30 минут горячий пар размягчит жир и нагар.

После этого достаточно протереть стенки влажной тряпкой — загрязнения сойдут легко, без вреда для покрытия.

В духовках с функцией гидролиза

Некоторые модели имеют встроенные программы:

  • Aqua Clean — автоматическая очистка при 50°C примерно за 30 минут.
  • Cleaning — разогрев до 90°C, после чего жир смывается тряпкой.

Такие программы потребляют минимум электроэнергии и являются безопасными — корпус остается прохладным.

Преимущества метода

  • Без химии — подходит даже для чувствительных к запахам людей.
  • Экономия энергии — духовка работает на низкой температуре.
  • Безопасность — без риска ожогов или повреждения поверхности.
  • Скорость — полная очистка занимает всего 15-30 минут.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
