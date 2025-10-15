Как избавиться от пауков в доме без химии - натуральные средства и советы для чистоты

Пауки в доме. Фото: iStockphoto

Пауки не всегда вредны, но многим их присутствие в доме вызывает дискомфорт. К счастью, есть простые и безопасные способы прогнать нежелательных "соседей" без использования химикатов.

Новини.LIVE рассказывает, как естественными средствами избавиться от пауков в доме, не нанося вреда людям, животным и окружающей среде.

Реклама

Читайте также:

Герметизируйте щели

Пауки чаще всего попадают в дом через трещины в стенах, окнах и дверях. Проверьте вентиляционные отверстия и плотность уплотнителей. Если нет доступа — нет и пауков.

Используйте уксусный раствор

Смешайте воду с уксусом в соотношении 1:1 и распылите смесь в углах, возле плинтусов и под мебелью. Пауки не переносят запах уксуса, поэтому он действует как природный репеллент.

Уберите растительность возле дома

Кусты и цветы возле окон или дверей — идеальные укрытия для пауков. Пересадите их подальше или регулярно подрезайте, чтобы уменьшить риск проникновения насекомых в дом.

Грецкие орехи и эфирные масла

Пауки избегают запаха грецких орехов и перечной мяты.

Положите орехи в углах комнат.

Добавьте 20-25 капель мятного масла в бутылку с водой и опрыскайте шторы, мебель и подоконники.

Используйте цитрусовые

Кожуры лимона, апельсина или мандарина — еще одно эффективное средство. Разложите их в местах, где чаще всего видите пауков, или сделайте легкий спрей из воды и нескольких капель цитрусового сока.

Регулярная уборка

Чем меньше беспорядка — тем меньше укрытий для пауков. Убирайте за мебелью, в шкафах и под кроватью, чтобы лишить их укромных мест.

Мы уже писали о том, почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза.

Ранее объясняли то, когда сажать осенние цветы в октябре 2025.

Подробнее рассказывали о том, как навсегда вывести портулак с огорода.