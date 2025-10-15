Как избавиться от пауков в доме без химии - натуральные средства и советы для чистоты

Избавьтесь от пауков без химии — простые способы для чистого дома
Пауки не всегда вредны, но многим их присутствие в доме вызывает дискомфорт. К счастью, есть простые и безопасные способы прогнать нежелательных "соседей" без использования химикатов.
Новини.LIVE рассказывает, как естественными средствами избавиться от пауков в доме, не нанося вреда людям, животным и окружающей среде.
Герметизируйте щели
Пауки чаще всего попадают в дом через трещины в стенах, окнах и дверях. Проверьте вентиляционные отверстия и плотность уплотнителей. Если нет доступа — нет и пауков.
Используйте уксусный раствор
Смешайте воду с уксусом в соотношении 1:1 и распылите смесь в углах, возле плинтусов и под мебелью. Пауки не переносят запах уксуса, поэтому он действует как природный репеллент.
Уберите растительность возле дома
Кусты и цветы возле окон или дверей — идеальные укрытия для пауков. Пересадите их подальше или регулярно подрезайте, чтобы уменьшить риск проникновения насекомых в дом.
Грецкие орехи и эфирные масла
Пауки избегают запаха грецких орехов и перечной мяты.
- Положите орехи в углах комнат.
- Добавьте 20-25 капель мятного масла в бутылку с водой и опрыскайте шторы, мебель и подоконники.
Используйте цитрусовые
Кожуры лимона, апельсина или мандарина — еще одно эффективное средство. Разложите их в местах, где чаще всего видите пауков, или сделайте легкий спрей из воды и нескольких капель цитрусового сока.
Регулярная уборка
Чем меньше беспорядка — тем меньше укрытий для пауков. Убирайте за мебелью, в шкафах и под кроватью, чтобы лишить их укромных мест.
