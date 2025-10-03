Как навсегда избавиться от мышей в доме и погребе - простой проверенный метод

Маленькая мышь возле холодильника. Фото: Decorexpro

Осенью мыши активно ищут тепло и часто появляются в домах и погребах. Существует простой способ с уксусом, который поможет изгнать грызунов без химии и дорогих средств.

Новини.LIVE делится проверенным методом, как избавиться от мышей в доме и на даче.

Почему мыши появляются осенью

С приходом холодов грызуны ищут убежище в теплых помещениях, нанося вред продуктам, мебели и оставляя следы своего присутствия. Бороться с ними стоит сразу, чтобы избежать размножения и антисанитарии.

Старый метод с уксусом

Опытные дачники советуют использовать обычный столовый уксус. Его резкий запах отпугивает мышей, заставляя их покинуть территорию. Достаточно разлить уксус в блюдца или стаканчики и расставить в погребе, гараже или подвале.

Преимущества способа

Недорогое и доступное средство.

Безопасное для продуктов и животных.

Не требует сложных приготовлений.

Работает как естественный репеллент.

Важные нюансы

Этот метод эффективен в помещениях, где зимой никто не проживает. Лучше проводить обработку осенью перед холодами. Весной помещение нужно хорошо проветрить. Используйте защиту для глаз и дыхания, чтобы избежать раздражения.

