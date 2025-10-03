Видео
Простой способ избавиться от мышей в погребе и доме навсегда

Дата публикации 3 октября 2025 18:40
Как навсегда избавиться от мышей в доме и погребе - простой проверенный метод
Маленькая мышь возле холодильника. Фото: Decorexpro

Осенью мыши активно ищут тепло и часто появляются в домах и погребах. Существует простой способ с уксусом, который поможет изгнать грызунов без химии и дорогих средств.

Новини.LIVE делится проверенным методом, как избавиться от мышей в доме и на даче.

Читайте также:

Почему мыши появляются осенью

С приходом холодов грызуны ищут убежище в теплых помещениях, нанося вред продуктам, мебели и оставляя следы своего присутствия. Бороться с ними стоит сразу, чтобы избежать размножения и антисанитарии.

Старый метод с уксусом

Опытные дачники советуют использовать обычный столовый уксус. Его резкий запах отпугивает мышей, заставляя их покинуть территорию. Достаточно разлить уксус в блюдца или стаканчики и расставить в погребе, гараже или подвале.

Преимущества способа

  • Недорогое и доступное средство.
  • Безопасное для продуктов и животных.
  • Не требует сложных приготовлений.
  • Работает как естественный репеллент.

Важные нюансы

Этот метод эффективен в помещениях, где зимой никто не проживает. Лучше проводить обработку осенью перед холодами. Весной помещение нужно хорошо проветрить. Используйте защиту для глаз и дыхания, чтобы избежать раздражения.

советы дом мыши вредители грызуны
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
