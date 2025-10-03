Як назавжди позбутися мишей у будинку та погребі - простий перевірений метод

Маленька миша біля холодильника. Фото: Decorexpro

Восени миші активно шукають тепло та часто з’являються у будинках і погребах. Існує простий спосіб з оцтом, який допоможе вигнати гризунів без хімії та дорогих засобів.

Новини.LIVE ділиться перевіреним методом, як позбутися мишей у будинку та на дачі.

Реклама

Читайте також:

Чому миші з’являються восени

З приходом холодів гризуни шукають притулок у теплих приміщеннях, завдаючи шкоди продуктам, меблям і залишаючи сліди своєї присутності. Боротися з ними варто одразу, щоб уникнути розмноження та антисанітарії.

Старий метод із оцтом

Досвідчені дачники радять використовувати звичайний столовий оцет. Його різкий запах відлякує мишей, змушуючи їх залишити територію. Достатньо розлити оцет у блюдця чи стаканчики та розставити у погребі, гаражі чи підвалі.

Переваги способу

Недорогий та доступний засіб.

Безпечний для продуктів та тварин.

Не потребує складних приготувань.

Працює як природний репелент.

Важливі нюанси

Цей метод найефективніший у приміщеннях, де взимку ніхто не проживає. Краще проводити обробку восени перед холодами. Навесні приміщення потрібно добре провітрити. Використовуйте захист для очей і дихання, щоб уникнути подразнення.

Ми вже писали про те, чому не можна залишати відкритою кришку унітаза.

Раніше повідомлялося про те, коли садити осінні квіти у жовтні 2025.

Також ми пояснювали те, як назавжди вивести портулак з городу.