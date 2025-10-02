Як позбутися портулаку на городі назавжди - ефективні способи боротьби з бур’яном

Портулак на городі. Фото: Pinterest

Портулак швидко розростається й здатен заполонити весь город. Вивести його можна простими методами — від ручного викорінення до мульчування та висівання сидератів.

Новини.LIVE ділиться п’ятьма перевіреними способами, які допоможуть позбутися портулаку назавжди.

Реклама

Читайте також:

Чому небезпечний портулак

Цей бур’ян утворює щільний килим і відновлюється навіть із дрібних частин стебла. Якщо його вчасно не прибрати, він може прорости через рік-два після появи.

Пʼять методів боротьби з портулаком

Викорінення вручну. Виривайте бур’ян разом із коренем. Не компостуйте, а висушуйте або спалюйте.

Виривайте бур’ян разом із коренем. Не компостуйте, а висушуйте або спалюйте. Глибоке перекопування. Восени перекопайте ґрунт на 25-30 см, виносячи коріння на поверхню.

Восени перекопайте ґрунт на 25-30 см, виносячи коріння на поверхню. Мульчування. Солома, тирса чи агротканина перекривають світло й блокують ріст бур’яну.

Солома, тирса чи агротканина перекривають світло й блокують ріст бур’яну. Сидерати. Засійте ділянку гірчицею, фацелією чи житом — вони пригнічують портулак.

Засійте ділянку гірчицею, фацелією чи житом — вони пригнічують портулак. Точкове оброблення. Використовуйте окріп або сіль безпосередньо на рослину після видалення.

Коли краще боротися з бур’яном

Найефективніший час — одразу після збирання врожаю. Це дозволяє якісно підготувати землю до нового сезону та уникнути повторного розростання портулаку.

Ми пояснювали те, коли садити фруктові дерева.

Також розповідали про те, як легко очистити доріжки від бур’янів своїми руками.

Раніше повідомлялося про те, як підживити город опалим листям.