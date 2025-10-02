Відео
Головна Дім та город Як назавжди вивести портулак з городу — перевірені методи

Як назавжди вивести портулак з городу — перевірені методи

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 19:00
Як позбутися портулаку на городі назавжди - ефективні способи боротьби з бур’яном
Портулак на городі. Фото: Pinterest

Портулак швидко розростається й здатен заполонити весь город. Вивести його можна простими методами — від ручного викорінення до мульчування та висівання сидератів.

Новини.LIVE ділиться п’ятьма перевіреними способами, які допоможуть позбутися портулаку назавжди.

Чому небезпечний портулак

Цей бур’ян утворює щільний килим і відновлюється навіть із дрібних частин стебла. Якщо його вчасно не прибрати, він може прорости через рік-два після появи.

Пʼять методів боротьби з портулаком

  • Викорінення вручну. Виривайте бур’ян разом із коренем. Не компостуйте, а висушуйте або спалюйте.
  • Глибоке перекопування. Восени перекопайте ґрунт на 25-30 см, виносячи коріння на поверхню.
  • Мульчування. Солома, тирса чи агротканина перекривають світло й блокують ріст бур’яну.
  • Сидерати. Засійте ділянку гірчицею, фацелією чи житом — вони пригнічують портулак.
  • Точкове оброблення. Використовуйте окріп або сіль безпосередньо на рослину після видалення.

Коли краще боротися з бур’яном

Найефективніший час — одразу після збирання врожаю. Це дозволяє якісно підготувати землю до нового сезону та уникнути повторного розростання портулаку.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
