Как избавиться от портулака на огороде навсегда - эффективные способы борьбы с сорняком

Портулак быстро разрастается и способен заполонить весь огород. Вывести его можно простыми методами — от ручного искоренения до мульчирования и посева сидератов.

Новини.LIVE делится пятью проверенными способами, которые помогут избавиться от портулака навсегда.

Почему опасен портулак

Этот сорняк образует плотный ковер и восстанавливается даже из мелких частей стебля. Если его вовремя не убрать, он может прорасти через год-два после появления.

Пять методов борьбы с портулаком

Выкорчевывание вручную. Вырывайте сорняк вместе с корнем. Не компостируйте, а высушивайте или сжигайте.

Вырывайте сорняк вместе с корнем. Не компостируйте, а высушивайте или сжигайте. Глубокая перекопка. Осенью перекопайте почву на 25-30 см, вынося корни на поверхность.

Осенью перекопайте почву на 25-30 см, вынося корни на поверхность. Мульчирование. Солома, опилки или агроткань перекрывают свет и блокируют рост сорняков.

Солома, опилки или агроткань перекрывают свет и блокируют рост сорняков. Сидераты. Засейте участок горчицей, фацелией или рожью — они подавляют портулак.

Засейте участок горчицей, фацелией или рожью — они подавляют портулак. Точечная обработка. Используйте кипяток или соль непосредственно на растение после удаления.

Когда лучше бороться с сорняком

Самое эффективное время — сразу после уборки урожая. Это позволяет качественно подготовить землю к новому сезону и избежать повторного разрастания портулака.

