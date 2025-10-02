Как избавиться от портулака на огороде навсегда - эффективные способы борьбы с сорняком

Как навсегда вывести портулак с огорода — проверенные методы
Портулак быстро разрастается и способен заполонить весь огород. Вывести его можно простыми методами — от ручного искоренения до мульчирования и посева сидератов.
Новини.LIVE делится пятью проверенными способами, которые помогут избавиться от портулака навсегда.
Почему опасен портулак
Этот сорняк образует плотный ковер и восстанавливается даже из мелких частей стебля. Если его вовремя не убрать, он может прорасти через год-два после появления.
Пять методов борьбы с портулаком
- Выкорчевывание вручную. Вырывайте сорняк вместе с корнем. Не компостируйте, а высушивайте или сжигайте.
- Глубокая перекопка. Осенью перекопайте почву на 25-30 см, вынося корни на поверхность.
- Мульчирование. Солома, опилки или агроткань перекрывают свет и блокируют рост сорняков.
- Сидераты. Засейте участок горчицей, фацелией или рожью — они подавляют портулак.
- Точечная обработка. Используйте кипяток или соль непосредственно на растение после удаления.
Когда лучше бороться с сорняком
Самое эффективное время — сразу после уборки урожая. Это позволяет качественно подготовить землю к новому сезону и избежать повторного разрастания портулака.
Мы объясняли то, когда сажать фруктовые деревья.
Также рассказывали о том, как легко очистить дорожки от сорняков своими руками.
Ранее сообщалось о том, как подкормить огород опавшими листьями.
Читайте Новини.LIVE!