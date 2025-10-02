Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как навсегда вывести портулак с огорода — проверенные методы

Как навсегда вывести портулак с огорода — проверенные методы

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 19:00
Как избавиться от портулака на огороде навсегда - эффективные способы борьбы с сорняком
Портулак на огороде. Фото: Pinterest

Портулак быстро разрастается и способен заполонить весь огород. Вывести его можно простыми методами — от ручного искоренения до мульчирования и посева сидератов.

Новини.LIVE делится пятью проверенными способами, которые помогут избавиться от портулака навсегда.

Реклама
Читайте также:

Почему опасен портулак

Этот сорняк образует плотный ковер и восстанавливается даже из мелких частей стебля. Если его вовремя не убрать, он может прорасти через год-два после появления.

Пять методов борьбы с портулаком

  • Выкорчевывание вручную. Вырывайте сорняк вместе с корнем. Не компостируйте, а высушивайте или сжигайте.
  • Глубокая перекопка. Осенью перекопайте почву на 25-30 см, вынося корни на поверхность.
  • Мульчирование. Солома, опилки или агроткань перекрывают свет и блокируют рост сорняков.
  • Сидераты. Засейте участок горчицей, фацелией или рожью — они подавляют портулак.
  • Точечная обработка. Используйте кипяток или соль непосредственно на растение после удаления.

Когда лучше бороться с сорняком

Самое эффективное время — сразу после уборки урожая. Это позволяет качественно подготовить землю к новому сезону и избежать повторного разрастания портулака.

Мы объясняли то, когда сажать фруктовые деревья.

Также рассказывали о том, как легко очистить дорожки от сорняков своими руками.

Ранее сообщалось о том, как подкормить огород опавшими листьями.

советы огород сад бурьяны портулак огородний
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации