Позбудьтесь павуків без хімії — прості способи для чистого дому

Позбудьтесь павуків без хімії — прості способи для чистого дому

Дата публікації: 15 жовтня 2025 09:57
Як позбутися павуків у домі без хімії - натуральні засоби та поради для чистоти
Павуки в будинку. Фото: iStockphoto

Павуки не завжди шкідливі, але багатьом їхня присутність у домі викликає дискомфорт. На щастя, є прості й безпечні способи прогнати небажаних "сусідів" без використання хімікатів.

Новини.LIVE розповідає, як природними засобами позбутися павуків у будинку, не завдаючи шкоди людям, тваринам і довкіллю.

Читайте також:

Герметизуйте щілини

Павуки найчастіше потрапляють у дім через тріщини у стінах, вікнах і дверях. Перевірте вентиляційні отвори та щільність ущільнювачів. Якщо немає доступу — немає й павуків.

Використайте оцтовий розчин

Змішайте воду з оцтом у співвідношенні 1:1 і розпиліть суміш у кутах, біля плінтусів і під меблями. Павуки не переносять запах оцту, тому він діє як природний репелент.

Приберіть рослинність біля дому

Кущі та квіти біля вікон чи дверей — ідеальні укриття для павуків. Пересадіть їх подалі або регулярно підрізайте, щоб зменшити ризик проникнення комах у дім.

Волоські горіхи та ефірні олії

Павуки уникають запаху волоських горіхів і перцевої м’яти.

  • Покладіть горіхи у кутах кімнат.
  • Додайте 20–25 крапель м’ятної олії у пляшку з водою та обприскайте штори, меблі й підвіконня.

Використайте цитрусові

Шкірки лимона, апельсина або мандарина — ще один ефективний засіб. Розкладіть їх у місцях, де найчастіше бачите павуків, або зробіть легкий спрей з води й кількох крапель цитрусового соку.

Регулярне прибирання

Чим менше безладу — тим менше схованок для павуків. Прибирайте за меблями, у шафах і під ліжком, щоб позбавити їх затишних місць.

Ми вже писали про те, чому не можна залишати відкритою кришку унітаза.

Раніше пояснювали те, коли садити осінні квіти у жовтні 2025.

Детальніше розповідали про те, як назавжди вивести портулак з городу.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
