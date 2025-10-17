Як очистити духовку без хімії - ефективний метод видалення жиру парою

Парове очищення духовки — без хімії та шкоди для рук
Коли духовка вкрита жиром і нагаром, не обов’язково використовувати агресивну побутову хімію. Є безпечний та ефективний метод, який потребує лише води й кілька хвилин вашого часу.
Новини.LIVE розповідає, як очистити духовку звичайною парою, не пошкодивши поверхню.
Як працює метод очищення парою
Гідролізне очищення — це простий спосіб видалення жиру без миючих засобів.
- У термостійку ємність налийте пів літра води.
- Поставте її в духовку й нагрійте до 90°C.
- Через 20-30 хвилин гаряча пара розм’якшить жир і нагар.
Після цього достатньо протерти стінки вологою ганчіркою — забруднення зійдуть легко, без шкоди для покриття.
У духовках з функцією гідролізу
Деякі моделі мають вбудовані програми:
- Aqua Clean — автоматичне очищення при 50°C приблизно за 30 хвилин.
- Cleaning — розігрів до 90°C, після чого жир змивається ганчіркою.
Такі програми споживають мінімум електроенергії та є безпечними — корпус залишається прохолодним.
Переваги методу
- Без хімії — підходить навіть для чутливих до запахів людей.
- Економія енергії — духовка працює на низькій температурі.
- Безпечність — без ризику опіків чи пошкодження поверхні.
- Швидкість — повне очищення займає лише 15-30 хвилин.
