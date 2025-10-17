Як очистити духовку без хімії - ефективний метод видалення жиру парою

Газова плита на кухні. Фото: Pixabay

Коли духовка вкрита жиром і нагаром, не обов’язково використовувати агресивну побутову хімію. Є безпечний та ефективний метод, який потребує лише води й кілька хвилин вашого часу.

Новини.LIVE розповідає, як очистити духовку звичайною парою, не пошкодивши поверхню.

Як працює метод очищення парою

Гідролізне очищення — це простий спосіб видалення жиру без миючих засобів.

У термостійку ємність налийте пів літра води. Поставте її в духовку й нагрійте до 90°C. Через 20-30 хвилин гаряча пара розм’якшить жир і нагар.

Після цього достатньо протерти стінки вологою ганчіркою — забруднення зійдуть легко, без шкоди для покриття.

У духовках з функцією гідролізу

Деякі моделі мають вбудовані програми:

Aqua Clean — автоматичне очищення при 50°C приблизно за 30 хвилин.

Cleaning — розігрів до 90°C, після чого жир змивається ганчіркою.

Такі програми споживають мінімум електроенергії та є безпечними — корпус залишається прохолодним.

Переваги методу

Без хімії — підходить навіть для чутливих до запахів людей.

— підходить навіть для чутливих до запахів людей. Економія енергії — духовка працює на низькій температурі.

— духовка працює на низькій температурі. Безпечність — без ризику опіків чи пошкодження поверхні.

— без ризику опіків чи пошкодження поверхні. Швидкість — повне очищення займає лише 15-30 хвилин.

