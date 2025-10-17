Відео
Україна
Парове очищення духовки — без хімії та шкоди для рук

Парове очищення духовки — без хімії та шкоди для рук

Дата публікації: 17 жовтня 2025 20:12
Оновлено: 19:52
Як очистити духовку без хімії - ефективний метод видалення жиру парою
Газова плита на кухні. Фото: Pixabay

Коли духовка вкрита жиром і нагаром, не обов’язково використовувати агресивну побутову хімію. Є безпечний та ефективний метод, який потребує лише води й кілька хвилин вашого часу.

Новини.LIVE розповідає, як очистити духовку звичайною парою, не пошкодивши поверхню.

Читайте також:

Як працює метод очищення парою

Гідролізне очищення — це простий спосіб видалення жиру без миючих засобів.

  1. У термостійку ємність налийте пів літра води.
  2. Поставте її в духовку й нагрійте до 90°C.
  3. Через 20-30 хвилин гаряча пара розм’якшить жир і нагар.

Після цього достатньо протерти стінки вологою ганчіркою — забруднення зійдуть легко, без шкоди для покриття.

У духовках з функцією гідролізу

Деякі моделі мають вбудовані програми:

  • Aqua Clean — автоматичне очищення при 50°C приблизно за 30 хвилин.
  • Cleaning — розігрів до 90°C, після чого жир змивається ганчіркою.

Такі програми споживають мінімум електроенергії та є безпечними — корпус залишається прохолодним.

Переваги методу

  • Без хімії — підходить навіть для чутливих до запахів людей.
  • Економія енергії — духовка працює на низькій температурі.
  • Безпечність — без ризику опіків чи пошкодження поверхні.
  • Швидкість — повне очищення займає лише 15-30 хвилин.

Ми пояснювали те, як природними засобами позбутися павуків у будинку.

Також розповідали про те, як швидко очистити чашки від чайного і кавового нальоту.

Раніше повідомлялося про те, як швидко виростити зелень вдома.

поради кухня ефективні способи жир духовка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
