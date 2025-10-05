Як швидко прибрати наліт від чаю та кави з чашок - простий і швидкий спосіб очищення

Людина миє чашку. Фото: Freepik

Темний наліт від чаю та кави на чашках і ложках можна прибрати за 5 секунд. Для цього знадобиться лише дешевий засіб, який ефективно повертає посуду білизну.

Новини.LIVE розповідає, як швидко очистити чашки від чайного і кавового нальоту.

Реклама

Читайте також:

Чому з’являється наліт

Причиною плям є таніни — природні речовини, що містяться у чаї та каві. Вони забарвлюють поверхню чашок і ложок, а зі звичайним миттям такі плями часто не зникають.

Простий засіб проти плям

Досвідчені господині радять використовувати меламінову губку. Варто лише злегка намочити її та протерти посуд круговими рухами. За кілька секунд темний наліт зникає, і чашка знову виглядає чистою.

Переваги методу

Швидкий результат без тертя.

Не потребує дорогих засобів.

Підходить для чашок і ложок.

Безпечніше, ніж відбілювач.

Як правильно користуватися

Губку потрібно намочити водою, обережно протерти посуд і після очищення добре промити його. Важливо перевірити дію на непомітній ділянці, адже меламін має легкі абразивні властивості.

Ми вже писали про те, як відмити руки після чищення молодих горіхів.

Раніше пояснювали те, як прибрати іржу з каструлі.

Детальніше розповідали про те, як виростити зелень на підвіконні.