Как быстро убрать налет от чая и кофе с чашек - простой и быстрый способ очистки

Человек моет чашку. Фото: Freepik

Темный налет от чая и кофе на чашках и ложках можно убрать за 5 секунд. Для этого понадобится лишь дешевое средство, которое эффективно возвращает посуде белизну.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро очистить чашки от чайного и кофейного налета.

Почему появляется налет

Причиной пятен являются танины — природные вещества, содержащиеся в чае и кофе. Они окрашивают поверхность чашек и ложек, а с обычным мытьем такие пятна часто не исчезают.

Простое средство против пятен

Опытные хозяйки советуют использовать меламиновую губку. Стоит лишь слегка намочить ее и протереть посуду круговыми движениями. Через несколько секунд темный налет исчезает, и чашка снова выглядит чистой.

Преимущества метода

Быстрый результат без трения.

Не требует дорогостоящих средств.

Подходит для чашек и ложек.

Безопаснее, чем отбеливатель.

Как правильно пользоваться

Губку нужно намочить водой, осторожно протереть посуду и после очистки хорошо промыть ее. Важно проверить действие на незаметном участке, ведь меламин имеет легкие абразивные свойства.

