Налет от чая и кофе исчезнет мгновенно — проверенный способ

Дата публикации 5 октября 2025 15:15
Как быстро убрать налет от чая и кофе с чашек - простой и быстрый способ очистки
Человек моет чашку. Фото: Freepik

Темный налет от чая и кофе на чашках и ложках можно убрать за 5 секунд. Для этого понадобится лишь дешевое средство, которое эффективно возвращает посуде белизну.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро очистить чашки от чайного и кофейного налета.

Читайте также:

Почему появляется налет

Причиной пятен являются танины — природные вещества, содержащиеся в чае и кофе. Они окрашивают поверхность чашек и ложек, а с обычным мытьем такие пятна часто не исчезают.

Простое средство против пятен

Опытные хозяйки советуют использовать меламиновую губку. Стоит лишь слегка намочить ее и протереть посуду круговыми движениями. Через несколько секунд темный налет исчезает, и чашка снова выглядит чистой.

Преимущества метода

  • Быстрый результат без трения.
  • Не требует дорогостоящих средств.
  • Подходит для чашек и ложек.
  • Безопаснее, чем отбеливатель.

Как правильно пользоваться

Губку нужно намочить водой, осторожно протереть посуду и после очистки хорошо промыть ее. Важно проверить действие на незаметном участке, ведь меламин имеет легкие абразивные свойства.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
