Как убрать за плитой или холодильником без передвижения - эффективные способы

Чистая кухня. Фото: Pexels

За плитой и холодильником скапливается пыль, жир и крошки, но двигать тяжелую технику совсем не обязательно. Есть несколько проверенных способов, как очистить эти места быстро и без лишних усилий.

Новини.LIVE делится советами, как навести идеальный порядок даже в труднодоступных зонах кухни.

Реклама

Читайте также:

Уборка без усилий

Профессиональные клинеры советуют начать с самого простого — швабры из микрофибры. Длинная ручка позволяет достать за холодильник или плиту, а ткань хорошо впитывает пыль и жир. После очистки поверхность стоит обработать антисептическим спреем, чтобы избежать запахов.

Используйте пылесос с насадками

Длинный гибкий шланг поможет справиться даже с грязью в узких щелях.

Попробуйте:

присоединить удлинители трубок, чтобы достать дальше;

добавить щетку на конец шланга для эффективного сбора пыли;

очистить пространство вдоль стен и под шкафами, где скапливается мусор.

Не забывайте о нижних панелях

Именно под техникой обычно больше всего грязи. Если панель снимается, уберите пылесосом или влажной салфеткой. Затем пройдитесь шваброй — это поможет предотвратить появление насекомых и неприятного запаха.

Мы уже писали о том, почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза.

Ранее объясняли то, когда сажать осенние цветы в октябре 2025.

Подробнее рассказывали о том, как навсегда вывести портулак с огорода.