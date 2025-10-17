Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Секрет чистой кухни — как убрать за плитой без передвижения

Секрет чистой кухни — как убрать за плитой без передвижения

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 01:12
обновлено: 01:12
Как убрать за плитой или холодильником без передвижения - эффективные способы
Чистая кухня. Фото: Pexels

За плитой и холодильником скапливается пыль, жир и крошки, но двигать тяжелую технику совсем не обязательно. Есть несколько проверенных способов, как очистить эти места быстро и без лишних усилий.

Новини.LIVE делится советами, как навести идеальный порядок даже в труднодоступных зонах кухни.

Реклама
Читайте также:

Уборка без усилий

Профессиональные клинеры советуют начать с самого простого — швабры из микрофибры. Длинная ручка позволяет достать за холодильник или плиту, а ткань хорошо впитывает пыль и жир. После очистки поверхность стоит обработать антисептическим спреем, чтобы избежать запахов.

Используйте пылесос с насадками

Длинный гибкий шланг поможет справиться даже с грязью в узких щелях.
Попробуйте:

  • присоединить удлинители трубок, чтобы достать дальше;
  • добавить щетку на конец шланга для эффективного сбора пыли;
  • очистить пространство вдоль стен и под шкафами, где скапливается мусор.

Не забывайте о нижних панелях

Именно под техникой обычно больше всего грязи. Если панель снимается, уберите пылесосом или влажной салфеткой. Затем пройдитесь шваброй — это поможет предотвратить появление насекомых и неприятного запаха.

Мы уже писали о том, почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза.

Ранее объясняли то, когда сажать осенние цветы в октябре 2025.

Подробнее рассказывали о том, как навсегда вывести портулак с огорода.

уборка советы дом кухня уборка квартиры
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации