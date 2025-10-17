Як прибрати за плитою чи холодильником без пересування - ефективні способи

Чиста кухня. Фото: Pexels

За плитою та холодильником накопичується пил, жир і крихти, але рухати важку техніку зовсім не обов’язково. Є кілька перевірених способів, як очистити ці місця швидко і без зайвих зусиль.

Новини.LIVE ділиться порадами, як навести ідеальний лад навіть у важкодоступних зонах кухні.

Прибирання без зусиль

Професійні клінери радять почати з найпростішого — швабри з мікрофібри. Довга ручка дозволяє дістати за холодильник або плиту, а тканина добре вбирає пил і жир. Після очищення поверхню варто обробити антисептичним спреєм, щоб уникнути запахів.

Використовуйте пилосос з насадками

Довгий гнучкий шланг допоможе впоратись навіть із брудом у вузьких щілинах.

Спробуйте:

приєднати подовжувачі трубок, щоб дістати далі;

додати щітку на кінець шланга для ефективного збору пилу;

очистити простір уздовж стін і під шафами, де накопичується сміття.

Не забувайте про нижні панелі

Саме під технікою зазвичай найбільше бруду. Якщо панель знімається, приберіть пилососом або вологою серветкою. Потім пройдіться шваброю — це допоможе запобігти появі комах і неприємного запаху.

