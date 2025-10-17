Як прибрати за плитою чи холодильником без пересування - ефективні способи

Секрет чистої кухні — як прибрати за плитою без пересування
За плитою та холодильником накопичується пил, жир і крихти, але рухати важку техніку зовсім не обов’язково. Є кілька перевірених способів, як очистити ці місця швидко і без зайвих зусиль.
Новини.LIVE ділиться порадами, як навести ідеальний лад навіть у важкодоступних зонах кухні.
Прибирання без зусиль
Професійні клінери радять почати з найпростішого — швабри з мікрофібри. Довга ручка дозволяє дістати за холодильник або плиту, а тканина добре вбирає пил і жир. Після очищення поверхню варто обробити антисептичним спреєм, щоб уникнути запахів.
Використовуйте пилосос з насадками
Довгий гнучкий шланг допоможе впоратись навіть із брудом у вузьких щілинах.
Спробуйте:
- приєднати подовжувачі трубок, щоб дістати далі;
- додати щітку на кінець шланга для ефективного збору пилу;
- очистити простір уздовж стін і під шафами, де накопичується сміття.
Не забувайте про нижні панелі
Саме під технікою зазвичай найбільше бруду. Якщо панель знімається, приберіть пилососом або вологою серветкою. Потім пройдіться шваброю — це допоможе запобігти появі комах і неприємного запаху.
Ми вже писали про те, чому не можна залишати відкритою кришку унітаза.
Раніше пояснювали те, коли садити осінні квіти у жовтні 2025.
Детальніше розповідали про те, як назавжди вивести портулак з городу.
Читайте Новини.LIVE!