Как сделать вечный фонарик за 5 минут без аккумулятора - инструкция с видео

"Вечный" фонарик за 5 минут — как сделать аварийный свет дома
Во время отключений света можно обойтись без генератора или аккумулятора. Простой "вечный" фонарик из подручных материалов будет работать более года и не боится морозов.
Новини.LIVE подготовили пошаговую инструкцию со ссылкой на YouTube-канал Sasha Ternopolskiy.
Почему стоит иметь аварийное освещение
Из-за повреждений энергосистемы в Украине регулярно применяют стабилизационные отключения. В такие моменты особенно ценными становятся простые решения для освещения без генератора или солнечных батарей.
Что нужно для "вечного" фонарика
Для изготовления понадобятся минимальные материалы:
- Светодиод на 3 В.
- 2 батарейки типа АА или ААА.
- Скотч для фиксации.
- Медная проволока для фиксации.
- Паяльник с припоем.
Большинство этих компонентов можно найти дома или приобрести в ближайшем магазине.
Как сделать фонарик шаг за шагом
- Сложите две батарейки так, чтобы "плюс" и "минус" не совпадали.
- Зафиксируйте их скотчем.
- Один край соедините медным проводом.
- К другому подключите светодиод, учитывая полярность.
Диод сразу начнет светиться, и вы получите простой, но надежный фонарик.
Преимущества самодельного фонарика
- Работает более года на качественных батарейках.
- Устойчив к влажности и низким температурам.
- Изготавливается менее чем за 5 минут.
- Не требует дорогих генераторов или аккумуляторов.
