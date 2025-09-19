Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород "Вечный" фонарик за 5 минут — как сделать аварийный свет дома

"Вечный" фонарик за 5 минут — как сделать аварийный свет дома

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 22:40
Как сделать вечный фонарик за 5 минут без аккумулятора - инструкция с видео
Свет фонарика на черном фоне. Фото: iStockphoto

Во время отключений света можно обойтись без генератора или аккумулятора. Простой "вечный" фонарик из подручных материалов будет работать более года и не боится морозов.

Новини.LIVE подготовили пошаговую инструкцию со ссылкой на YouTube-канал Sasha Ternopolskiy.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит иметь аварийное освещение

Из-за повреждений энергосистемы в Украине регулярно применяют стабилизационные отключения. В такие моменты особенно ценными становятся простые решения для освещения без генератора или солнечных батарей.

Світлодіод, під’єднаний до батарейок, світиться як саморобний ліхтарик.
Светодиод, подключенный к батарейкам, светится как самодельный фонарик. Фото: скриншот с YouTube

Что нужно для "вечного" фонарика

Для изготовления понадобятся минимальные материалы:

  • Светодиод на 3 В.
  • 2 батарейки типа АА или ААА.
  • Скотч для фиксации.
  • Медная проволока для фиксации.
  • Паяльник с припоем.

Большинство этих компонентов можно найти дома или приобрести в ближайшем магазине.

Как сделать фонарик шаг за шагом

  1. Сложите две батарейки так, чтобы "плюс" и "минус" не совпадали.
  2. Зафиксируйте их скотчем.
  3. Один край соедините медным проводом.
  4. К другому подключите светодиод, учитывая полярность.

Диод сразу начнет светиться, и вы получите простой, но надежный фонарик.

Преимущества самодельного фонарика

  • Работает более года на качественных батарейках.
  • Устойчив к влажности и низким температурам.
  • Изготавливается менее чем за 5 минут.
  • Не требует дорогих генераторов или аккумуляторов.

Мы уже писали о том, как складывать дрова на зиму, чтобы они не испортились.

Ранее объясняли то, как правильно хранить золу.

Подробнее рассказывали о том, как заготовить семена помидоров дома.

Мы сообщали о том, как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью.

Интересно будет также узнать о том, как ускорить созревание перца в сентябре.

лайфхаки советы дом эффективные способы свет
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации