Как сделать вечный фонарик за 5 минут без аккумулятора - инструкция с видео

Свет фонарика на черном фоне. Фото: iStockphoto

Во время отключений света можно обойтись без генератора или аккумулятора. Простой "вечный" фонарик из подручных материалов будет работать более года и не боится морозов.

Новини.LIVE подготовили пошаговую инструкцию со ссылкой на YouTube-канал Sasha Ternopolskiy.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит иметь аварийное освещение

Из-за повреждений энергосистемы в Украине регулярно применяют стабилизационные отключения. В такие моменты особенно ценными становятся простые решения для освещения без генератора или солнечных батарей.

Светодиод, подключенный к батарейкам, светится как самодельный фонарик. Фото: скриншот с YouTube

Что нужно для "вечного" фонарика

Для изготовления понадобятся минимальные материалы:

Светодиод на 3 В.

2 батарейки типа АА или ААА.

Скотч для фиксации.

Медная проволока для фиксации.

Паяльник с припоем.

Большинство этих компонентов можно найти дома или приобрести в ближайшем магазине.

Как сделать фонарик шаг за шагом

Сложите две батарейки так, чтобы "плюс" и "минус" не совпадали. Зафиксируйте их скотчем. Один край соедините медным проводом. К другому подключите светодиод, учитывая полярность.

Диод сразу начнет светиться, и вы получите простой, но надежный фонарик.

Преимущества самодельного фонарика

Работает более года на качественных батарейках.

Устойчив к влажности и низким температурам.

Изготавливается менее чем за 5 минут.

Не требует дорогих генераторов или аккумуляторов.

Мы уже писали о том, как складывать дрова на зиму, чтобы они не испортились.

Ранее объясняли то, как правильно хранить золу.

Подробнее рассказывали о том, как заготовить семена помидоров дома.

Мы сообщали о том, как правильно удобрить огород и не испортить почву осенью.

Интересно будет также узнать о том, как ускорить созревание перца в сентябре.