Вечная свеча за 5 минут без батарей и аккамуялятора - видео инструкция

Вечная свеча — это удобный и безопасный вариант, который можно сделать собственноручно. Она не выгорает, экономит деньги и создает уют в доме. Сделать ее легко даже без опыта.

Что такое вечная свеча

Это свеча, которая не выгорает полностью. Она работает благодаря специальному фитилю и жидкости, которую можно добавлять снова и снова. Фактически это маленькая лампа, которая создает эффект свечи, но не требует постоянного обновления воска.

Поджигание фитиля самодельной вечной свечи. Фото: скриншот с YouTube

Какие материалы понадобятся

Для изготовления вечной свечи нужны простые вещи, которые есть почти в каждом доме:

стеклянная баночка или бокал;

хлопчатобумажный шнур или фитиль;

металлическая крышечка с отверстием или держатель для фитиля;

растительное масло (подсолнечное, оливковое или кокосовое);

ножницы и зажигалка.

Пошаговая инструкция

Выберите стеклянный сосуд с толстым дном, чтобы он не треснул от тепла. Сделайте в крышке небольшое отверстие для фитиля. Вставьте фитиль так, чтобы он выступал на 1-1,5 см. Наполните емкость маслом на 2/3 объема. Зажгите фитиль — свеча готова к использованию.

Полезные советы

Для аромата можно добавить несколько капель эфирного масла.

Если фитиль выгорел — его легко заменить на новый.

Баночку можно украсить, чтобы она стала элементом интерьера.

Вечная свеча — это простой, экономный и стильный способ добавить уюта в дом. Она безопаснее обычных свечей, ведь не капает воск и не обгорает парафин.

