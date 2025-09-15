Видео
Главная Дом и огород Как сделать вечную свечу за 5 минут дома — видео

Как сделать вечную свечу за 5 минут дома — видео

Дата публикации 15 сентября 2025 19:34
Вечная свеча за 5 минут без батарей и аккамуялятора - видео инструкция
Свет свечи в темноте. Фото: Freepik

Вечная свеча — это удобный и безопасный вариант, который можно сделать собственноручно. Она не выгорает, экономит деньги и создает уют в доме. Сделать ее легко даже без опыта.

Подробную инструкцию подготовили Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Корисні поради для Вас".

Что такое вечная свеча

Это свеча, которая не выгорает полностью. Она работает благодаря специальному фитилю и жидкости, которую можно добавлять снова и снова. Фактически это маленькая лампа, которая создает эффект свечи, но не требует постоянного обновления воска.

Поджигание фитиля самодельной вечной свечи.
Поджигание фитиля самодельной вечной свечи. Фото: скриншот с YouTube

Какие материалы понадобятся

Для изготовления вечной свечи нужны простые вещи, которые есть почти в каждом доме:

  • стеклянная баночка или бокал;
  • хлопчатобумажный шнур или фитиль;
  • металлическая крышечка с отверстием или держатель для фитиля;
  • растительное масло (подсолнечное, оливковое или кокосовое);
  • ножницы и зажигалка.

Пошаговая инструкция

  1. Выберите стеклянный сосуд с толстым дном, чтобы он не треснул от тепла.
  2. Сделайте в крышке небольшое отверстие для фитиля.
  3. Вставьте фитиль так, чтобы он выступал на 1-1,5 см.
  4. Наполните емкость маслом на 2/3 объема.
  5. Зажгите фитиль — свеча готова к использованию.

Полезные советы

  • Для аромата можно добавить несколько капель эфирного масла.
  • Если фитиль выгорел — его легко заменить на новый.
  • Баночку можно украсить, чтобы она стала элементом интерьера.

Вечная свеча — это простой, экономный и стильный способ добавить уюта в дом. Она безопаснее обычных свечей, ведь не капает воск и не обгорает парафин.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
