Вечная свеча за 5 минут без батарей и аккамуялятора - видео инструкция

Как сделать вечную свечу за 5 минут дома — видео
Вечная свеча — это удобный и безопасный вариант, который можно сделать собственноручно. Она не выгорает, экономит деньги и создает уют в доме. Сделать ее легко даже без опыта.
Подробную инструкцию подготовили Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Корисні поради для Вас".
Что такое вечная свеча
Это свеча, которая не выгорает полностью. Она работает благодаря специальному фитилю и жидкости, которую можно добавлять снова и снова. Фактически это маленькая лампа, которая создает эффект свечи, но не требует постоянного обновления воска.
Какие материалы понадобятся
Для изготовления вечной свечи нужны простые вещи, которые есть почти в каждом доме:
- стеклянная баночка или бокал;
- хлопчатобумажный шнур или фитиль;
- металлическая крышечка с отверстием или держатель для фитиля;
- растительное масло (подсолнечное, оливковое или кокосовое);
- ножницы и зажигалка.
Пошаговая инструкция
- Выберите стеклянный сосуд с толстым дном, чтобы он не треснул от тепла.
- Сделайте в крышке небольшое отверстие для фитиля.
- Вставьте фитиль так, чтобы он выступал на 1-1,5 см.
- Наполните емкость маслом на 2/3 объема.
- Зажгите фитиль — свеча готова к использованию.
Полезные советы
- Для аромата можно добавить несколько капель эфирного масла.
- Если фитиль выгорел — его легко заменить на новый.
- Баночку можно украсить, чтобы она стала элементом интерьера.
Вечная свеча — это простой, экономный и стильный способ добавить уюта в дом. Она безопаснее обычных свечей, ведь не капает воск и не обгорает парафин.
