Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як зробити вічну свічку за 5 хвилин вдома — відео

Як зробити вічну свічку за 5 хвилин вдома — відео

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 19:34
Вічна свічка за 5 хвилин без батарей та аккамуялятора - відео інструкція
Світло свічки у темряві. Фото: Freepik

Вічна свічка — це зручний та безпечний варіант, який можна зробити власноруч. Вона не вигорає, економить гроші та створює затишок у домі. Зробити її легко навіть без досвіду.

Детальну інструкцію підготували Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Корисні поради для Вас".

Реклама
Читайте також:

Що таке вічна свічка

Це свічка, яка не вигорає повністю. Вона працює завдяки спеціальному ґноту та рідині, яку можна додавати знову й знову. Фактично це маленька лампа, що створює ефект свічки, але не потребує постійного оновлення воску.

Підпалювання ґнота саморобної вічної свічки.
Підпалювання ґнота саморобної вічної свічки. Фото: скриншот з YouTube

Які матеріали знадобляться

Для виготовлення вічної свічки потрібні прості речі, які є майже в кожному домі:

  • скляна баночка або келих;
  • бавовняний шнур чи ґніт;
  • металева кришечка з отвором або тримач для ґнота;
  • рослинна олія (соняшникова, оливкова чи кокосова);
  • ножиці та запальничка.

Покрокова інструкція

  1. Виберіть скляну посудину з товстим дном, щоб вона не тріснула від тепла.
  2. Зробіть у кришці невеликий отвір для ґнота.
  3. Вставте ґніт так, щоб він виступав на 1-1,5 см.
  4. Наповніть ємність олією на 2/3 об’єму.
  5. Запаліть ґніт — свічка готова до використання.

Корисні поради

  • Для аромату можна додати кілька крапель ефірної олії.
  • Якщо ґніт вигорів — його легко замінити на новий.
  • Баночку можна прикрасити, щоб вона стала елементом інтер’єру.

Вічна свічка — це простий, економний і стильний спосіб додати затишку в оселю. Вона безпечніша за звичайні свічки, адже не капає віск і не обгорає парафін.

Ми пояснювали те, як зберегти часник взимку без погреба.

Також розповідали про те, як заготовити насіння помідорів вдома.

Раніше повідомлялося те, як пересадити півонії у вересні.

Ми вже розповідали про те, як правильно обрізати грушу восени.

Цікаво буде також дізнатися про те, як прискорити дозрівання перцю у вересні.

лайфхаки поради свічка будинок ефективні способи
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації