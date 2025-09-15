Вічна свічка за 5 хвилин без батарей та аккамуялятора - відео інструкція

Світло свічки у темряві. Фото: Freepik

Вічна свічка — це зручний та безпечний варіант, який можна зробити власноруч. Вона не вигорає, економить гроші та створює затишок у домі. Зробити її легко навіть без досвіду.

Детальну інструкцію підготували Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Корисні поради для Вас".

Що таке вічна свічка

Це свічка, яка не вигорає повністю. Вона працює завдяки спеціальному ґноту та рідині, яку можна додавати знову й знову. Фактично це маленька лампа, що створює ефект свічки, але не потребує постійного оновлення воску.

Підпалювання ґнота саморобної вічної свічки. Фото: скриншот з YouTube

Які матеріали знадобляться

Для виготовлення вічної свічки потрібні прості речі, які є майже в кожному домі:

скляна баночка або келих;

бавовняний шнур чи ґніт;

металева кришечка з отвором або тримач для ґнота;

рослинна олія (соняшникова, оливкова чи кокосова);

ножиці та запальничка.

Покрокова інструкція

Виберіть скляну посудину з товстим дном, щоб вона не тріснула від тепла. Зробіть у кришці невеликий отвір для ґнота. Вставте ґніт так, щоб він виступав на 1-1,5 см. Наповніть ємність олією на 2/3 об’єму. Запаліть ґніт — свічка готова до використання.

Корисні поради

Для аромату можна додати кілька крапель ефірної олії.

Якщо ґніт вигорів — його легко замінити на новий.

Баночку можна прикрасити, щоб вона стала елементом інтер’єру.

Вічна свічка — це простий, економний і стильний спосіб додати затишку в оселю. Вона безпечніша за звичайні свічки, адже не капає віск і не обгорає парафін.

