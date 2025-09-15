Вічна свічка за 5 хвилин без батарей та аккамуялятора - відео інструкція

Як зробити вічну свічку за 5 хвилин вдома — відео
Вічна свічка — це зручний та безпечний варіант, який можна зробити власноруч. Вона не вигорає, економить гроші та створює затишок у домі. Зробити її легко навіть без досвіду.
Детальну інструкцію підготували Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Корисні поради для Вас".
Що таке вічна свічка
Це свічка, яка не вигорає повністю. Вона працює завдяки спеціальному ґноту та рідині, яку можна додавати знову й знову. Фактично це маленька лампа, що створює ефект свічки, але не потребує постійного оновлення воску.
Які матеріали знадобляться
Для виготовлення вічної свічки потрібні прості речі, які є майже в кожному домі:
- скляна баночка або келих;
- бавовняний шнур чи ґніт;
- металева кришечка з отвором або тримач для ґнота;
- рослинна олія (соняшникова, оливкова чи кокосова);
- ножиці та запальничка.
Покрокова інструкція
- Виберіть скляну посудину з товстим дном, щоб вона не тріснула від тепла.
- Зробіть у кришці невеликий отвір для ґнота.
- Вставте ґніт так, щоб він виступав на 1-1,5 см.
- Наповніть ємність олією на 2/3 об’єму.
- Запаліть ґніт — свічка готова до використання.
Корисні поради
- Для аромату можна додати кілька крапель ефірної олії.
- Якщо ґніт вигорів — його легко замінити на новий.
- Баночку можна прикрасити, щоб вона стала елементом інтер’єру.
Вічна свічка — це простий, економний і стильний спосіб додати затишку в оселю. Вона безпечніша за звичайні свічки, адже не капає віск і не обгорає парафін.
