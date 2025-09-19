Відео
Головна Дім та город "Вічний" ліхтарик за 5 хвилин — як зробити аварійне світло вдома

"Вічний" ліхтарик за 5 хвилин — як зробити аварійне світло вдома

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 22:40
Як зробити вічний ліхтарик за 5 хвилин без акумулятора - інструкція з відео
Світло ліхтарика на чорному тлі. Фото: iStockphoto

Під час відключень світла можна обійтися без генератора чи акумулятора. Простий "вічний" ліхтарик із підручних матеріалів працюватиме понад рік і не боїться морозів.

Новини.LIVE підготували покрокову інструкцію з посиланням на YouTube-канал Sasha Ternopolskiy.

Читайте також:

Чому варто мати аварійне освітлення

Через пошкодження енергосистеми в Україні регулярно застосовують стабілізаційні відключення. У такі моменти особливо цінними стають прості рішення для освітлення без генератора чи сонячних батарей.

Світлодіод, під’єднаний до батарейок, світиться як саморобний ліхтарик.
Світлодіод, під’єднаний до батарейок, світиться як саморобний ліхтарик. Фото: скриншот з YouTube

Що потрібно для "вічного" ліхтарика

Для виготовлення знадобляться мінімальні матеріали:

  • Світлодіод на 3 В.
  • 2 батарейки типу АА або ААА.
  • Скотч для фіксації.
  • Мідний дріт.
  • Паяльник із припоєм.

Більшість цих компонентів можна знайти вдома або придбати в найближчому магазині.

Як зробити ліхтарик крок за кроком

  1. Складіть дві батарейки так, щоб "плюс" і "мінус" не збігалися.
  2. Зафіксуйте їх скотчем.
  3. Один край з’єднайте мідним дротом.
  4. До іншого під’єднайте світлодіод, враховуючи полярність.

Діод одразу почне світитися, і ви отримаєте простий, але надійний ліхтарик.

Переваги саморобного ліхтарика

  • Працює понад рік на якісних батарейках.
  • Стійкий до вологості та низьких температур.
  • Виготовляється менш ніж за 5 хвилин.
  • Не потребує дорогих генераторів чи акумуляторів.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
