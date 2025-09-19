Як зробити вічний ліхтарик за 5 хвилин без акумулятора - інструкція з відео

Світло ліхтарика на чорному тлі. Фото: iStockphoto

Під час відключень світла можна обійтися без генератора чи акумулятора. Простий "вічний" ліхтарик із підручних матеріалів працюватиме понад рік і не боїться морозів.

Новини.LIVE підготували покрокову інструкцію з посиланням на YouTube-канал Sasha Ternopolskiy.

Чому варто мати аварійне освітлення

Через пошкодження енергосистеми в Україні регулярно застосовують стабілізаційні відключення. У такі моменти особливо цінними стають прості рішення для освітлення без генератора чи сонячних батарей.

Світлодіод, під’єднаний до батарейок, світиться як саморобний ліхтарик. Фото: скриншот з YouTube

Що потрібно для "вічного" ліхтарика

Для виготовлення знадобляться мінімальні матеріали:

Світлодіод на 3 В.

2 батарейки типу АА або ААА.

Скотч для фіксації.

Мідний дріт.

Паяльник із припоєм.

Більшість цих компонентів можна знайти вдома або придбати в найближчому магазині.

Як зробити ліхтарик крок за кроком

Складіть дві батарейки так, щоб "плюс" і "мінус" не збігалися. Зафіксуйте їх скотчем. Один край з’єднайте мідним дротом. До іншого під’єднайте світлодіод, враховуючи полярність.

Діод одразу почне світитися, і ви отримаєте простий, але надійний ліхтарик.

Переваги саморобного ліхтарика

Працює понад рік на якісних батарейках.

Стійкий до вологості та низьких температур.

Виготовляється менш ніж за 5 хвилин.

Не потребує дорогих генераторів чи акумуляторів.

